Le propriétaire d’un chien disparu n’a pas la réaction espérée en apprenant que son animal a été retrouvé

Clara a été retrouvée en piteux état après avoir disparu de son domicile il y a plusieurs mois. Pensant faire un heureux, la police a contacté son propriétaire suite au scan de sa micropuce et espérait déjà assister à des retrouvailles chaleureuses. Malheureusement, il n’en était rien, car personne n’a souhaité récupérer l’animal.

Clara, une femelle Shih Tzu de 12 ans, s’est retrouvée livrée à elle-même dans les rues de Pembroke Pines, en Floride (États-Unis). Aveugle, sourde et en mauvais état de santé, ses chances de s’en sortir seule étaient bien minces. Par chance, la chienne a fini par croiser les bonnes personnes sur son chemin parsemé d’obstacles.

Clara se trouvait dans un état catastrophique lorsqu’elle a été repérée pour la première fois : « Sa fourrure était gravement emmêlée d'urine, elle était mal nourrie, avait une odeur nauséabonde, avait des zones chauves sur son corps et elle pouvait à peine marcher à cause d'une sorte de blessure », partageait Angela Goodwin, fondatrice de l’association Pooches in Pines.

Pooches in Pines

Une micropuce détectée

Un habitant du coin l’a repérée et s’est tout de suite inquiété en la voyant. Il a alors contacté la police locale, qui a pris en charge l’animal et a scanné sa micropuce. Les coordonnées de son propriétaire étaient renseignées, ce qui a soulagé les policiers. En effet, la boule de poils allait pouvoir être restituée à ses proches. Du moins, c’est ce qu’ils pensaient au départ, car la réalité était tout autre.

Le maître de Clara leur a bien répondu au téléphone et a déclaré qu’elle avait disparu plusieurs mois auparavant. Toutefois, il n’avait aucune intention de la récupérer. Une triste nouvelle pour la chienne, qui allait être conduite dans un refuge. Au vu de son état et puisque la grande majorité des établissements aux alentours pratiquaient l’euthanasie, Clara risquait d’être endormie.

A lire aussi : Un chien endeuillé devient la mascotte des pompiers qui ont éteint l'incendie ayant détruit sa maison

Un rétablissement réconfortant

C’était sans compter sur l’intervention de Pooches in Pines, qui a volontiers accepté de l'accueillir. L’organisme faisait partie des rares à ne pas euthanasier les animaux. Clara a donc commencé divers traitements pour être soignée et a reçu toute la bienveillance des sauveteurs.

Son rétablissement a impressionné ces derniers et prouvait à quel point sa volonté de vivre est grande. Les bienfaiteurs sont d’ailleurs persuadés qu’elle a encore de longues années devant elle, alors ils sont à la recherche d’une famille aimante pour l’accueillir.