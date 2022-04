Une chienne découverte dans un état catastrophique se remet sur patte, mais attend sa nouvelle famille depuis 750 jours

Lorsque Layla est arrivée dans l'une des succursales de la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA), elle traînait misérablement un corps décharné. Bien que les bénévoles l'aient remise sur patte, la chienne attend sa famille pour la vie depuis 750 jours.

En janvier 2020, la vie de Layla a pris un tournant décisif. Contacté par un résident de Knottingley (Angleterre) qui se souciait du sort de la chienne, l'inspecteur Kris Walker est intervenu chez son propriétaire. Ce dernier a accepté de la confier aux bons soins de la RSPCA, rapporte le quotidien britannique Metro.

En effet, la pauvre bête avait besoin d'un traitement médical d'urgence. Sa colonne vertébrale, ses côtes, ses hanches, bref tous ses os apparaissaient nettement sur son corps émacié. Selon le praticien qui l'a examinée, Layla souffrait depuis de nombreuses semaines.

Nous n'avons aucune information détaillée sur son passé, mais il est certain que son quotidien n'était pas toujours très rose... En plus d'arborer un corps meurtri, Layla renfermait des blessures au plus profond de son âme.

© RSPCA

De futurs propriétaires expérimentés, présents et patients

En raison des conditions de vie déplorables qu'elle a subies, Layla se sent inquiète ainsi qu'anxieuse en présence d'inconnus et de congénères. Mais le point positif, c'est que depuis son sauvetage, elle s'est métamorphosée en une chienne magnifique. La rescapée a littéralement repris du poil de la bête ! Les bénévoles qui l'ont chouchoutée depuis son arrivée ont également remonté la jauge de son moral.

© RSPCA

En bonne santé, énergique, joueuse, Layla n'a plus rien à voir avec l'animal cachectique et déprimé découvert par l'agent de la RSPCA il y a 2 ans. Malheureusement, la belle à la robe noire et au sourire charmant n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied. Layla attend au refuge depuis 750 jours.

« Elle est si adorable et aime passer du temps avec des gens en qui elle a confiance, estime pourtant la directrice du centre, elle peut être incroyablement nerveuse avec de nouvelles personnes, mais avec des présentations soignées et de nombreuses friandises savoureuses, elle se fera des amis. Elle aime jouer à beaucoup de jeux amusants et passer du temps à l'extérieur. »

A lire aussi : Ce Berger Allemand nommé Rambo ressemblera toujours à un chiot en raison d'une maladie rare

© RSPCA

Ses bienfaiteurs recherchent des propriétaires de chiens expérimentés, qui auront beaucoup de temps à lui consacrer. Nous lui souhaitons de tout cœur de dénicher la famille de ses rêves !