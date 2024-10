James Middleton, le frère de la princesse de Galles, Kate Middleton, rend hommage à Ella, la chienne qui lui a sauvé la vie (vidéo)

Dans ses mémoires récemment publiés, le frère cadet de Kate Middleton rend un vibrant hommage à Ella, son défunt Cocker Spaniel. Au fil des pages, on mesure le lien profond qui unissait James Middleton à cette chienne qui a été une véritable bouée de sauvetage lors de ses moments les plus sombres. Aujourd’hui, ce profond amoureux des chiens souhaiterait d’ailleurs que nos amis à 4 pattes soient un remède prescrit par les médecins.

James Middleton, le frère cadet de la princesse de Galles, Kate Middleton, a toujours aimé les chiens. Il a même fait de cette passion un métier puisqu’il dirige aujourd’hui l’entreprise d’aliments éthiques pour chiens « James & Ella ». Si actuellement il est l’heureux propriétaires de 2 Goldens Retrievers (Mabel et Isla) et de 4 Cockers Spaniels (Inka, Luna, Zulu et Nala), c’est à Ella, son défunt Cocker disparu l’année dernière, qu’il a récemment rendu hommage dans ses mémoires.

« La chienne qui a m’a sauvé la vie »

Dans ce livre intitulé « Meet Ella : The Dog Who Saved My Life » (« Rencontrez Ella : la chienne qui m’a sauvé la vie » en français), l’entrepreneur de 37 ans célèbre le lien profond qui l’unissait à sa chienne bien-aimée et lui exprime toute sa reconnaissance.

James Middleton a toujours parlé ouvertement de son combat contre la dépression et il se souvient de la manière dont Ella l’a aidé à s’éloigner de ses pensées suicidaires. Véritable bouée de sauvetage, la chienne était là pour le soutenir et l’aider à tenir bon dans ses moments les plus sombres.

© Chris Terry / People

Dans ses mémoires, James Middleton confie également que c’est Ella qui l’a présenté par inadvertance à sa future épouse, Alizée Thevenet, en s’approchant d’elle dans un bar de Chelsea à Londres (Angleterre).

La chienne avait également senti la grossesse de la jeune femme avant que le couple ne le sache. « Les chiens ont une intuition fantastique », a expliqué James à People. « Ils savent des choses avant nous. Je suis presque absolument certain qu’elle savait que ma femme était enceinte. »

Les bienfaits des chiens sur la santé mentale

James Middleton sait qu’il doit beaucoup à Ella et aujourd’hui le jeune homme est devenu un fervent défenseur des chiens comme forme de thérapie.

© Chris Terry / People

« L'une de mes ambitions est de faire en sorte que les chiens soient prescrits par les médecins […]. [Ils] nous font lever le matin et sortir. C'est incroyable ce que cela peut nous apporter si vous n'en avez pas envie mentalement, mais que vous le faites pour autre chose », a-t-il déclaré.

Selon lui, nous avons beaucoup à apprendre des chiens : « Ils ne s’inquiètent pas du passé ni de l’avenir. Ils vivent l’instant présent. Si nous nous concentrons tous un peu plus sur cela, je pense que nous serons plus heureux. » Une jolie conclusion à méditer.