Le président américain Joe Biden accueille "Commander", le nouveau chien de la Maison Blanche

La Maison-Blanche était sans chien depuis le départ de Major, en raison de problèmes comportementaux, et le décès de Champ survenu l’été dernier. La donne vient de changer avec l’arrivée de Commander, annoncée en ce début de semaine par la président américain sur les réseaux sociaux.

« Bienvenue à la Maison-Blanche, Commander », peut-on lire sur le tweet publié hier par le compte du président des Etats-Unis Joe Biden. Le locataire de la Maison-Blanche a, en effet, présenté le nouveau membre à 4 pattes de la famille, comme le rapportait Le Parisien ce lundi 21 décembre.

Le post Twitter est accompagné d’une superbe photo du canidé en question, un chiot Berger Allemand courant joyeusement sur l’herbe, une balle de tennis dans la bouche.

Welcome to the White House, Commander. pic.twitter.com/SUudQnPv29 — President Biden (@POTUS) December 20, 2021

Aucune précision n’a été livrée pour le moment au sujet de la provenance de Commander. A-t-il été adopté dans un refuge, comme l’avait été Major ? Est-il issu d’un élevage ? On le saura assurément dans les jours à venir. Quoi qu’il en soit, il y aura de nouveau un « First Dog » au 1600 Pennsylvania Avenue, ce qui n’était plus le cas depuis plusieurs mois.

Meet the newest Biden. pic.twitter.com/JHAbH53iRk — President Biden (@POTUS) December 20, 2021

Champ, l’aîné des chiens de la famille présidentielle, s’était éteint en juin dernier à l’âge de 13 ans. Le Berger Allemand sénior avait rejoint les Biden en 2008, juste après la victoire de Barack Obama aux présidentielles.

Une nouvelle famille pour Major ?

Lui et Major avaient été transférés dans la résidence de la famille à Wilmington dans le Delaware à la suite d’incidents de morsure impliquant ce dernier. Âgé de 3 ans, il ne refoulera plus la pelouse faisant face au Bureau ovale, puisqu’il sera très probablement confié à « des amis de la famille », d’après ce qu’a déclaré Michael LaRosa, porte-parole de Joe Biden, au Times.

A lire aussi : Une maman filme une séquence adorable dans laquelle son bébé rit en voyant leur chien essayer d'attraper des bulles

Une décision prise « après avoir consulté des éducateurs canins, des comportementalistes animaliers et des vétérinaires », précise-t-il. Le but serait pour Major qu’il profite d’« un environnement plus calme », poursuit Michael LaRosa.