Les chiens du Président américain Joe Biden, expulsés de la Maison-Blanche pour une trouble histoire d'agressivité !

Le séjour de Champ et Major à la Maison Blanche n’aura pas duré longtemps. Le plus jeune des 2 chiens de Joe Biden se serait montré agressif envers le personnel de la résidence présidentielle, ce qui aurait entraîné la décision de les renvoyer dans la propriété familiale.

Avec son élection à la tête des Etats-Unis, Joe Biden renouait avec la tradition des « First Dogs », rompue durant le mandat de Donald Trump. Champ et Major, les 2 Bergers Allemands du nouveau président américain, étaient partis pour séjourner à la Maison Blanche durant 4 années, mais leur présence au 1600 Pennsylvania Avenue a pris fin au bout d’un mois et demi.

Le cadet des chiens du couple présidentiel aurait, en effet, fait preuve d’agressivité à l’égard des employés de la résidence officielle du chef d’Etat, comme le rapporte Le Parisien, qui cite CNN. La chaîne américaine se base, quant à elle, sur les dires de 2 sources anonymes.

