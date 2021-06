Joe Biden, le président des Etats-Unis, pleure le décès de son Berger Allemand "Champ"

Le président des Etats-Unis et son épouse ont annoncé le décès de Champ, l’aîné de leurs chiens. Le Berger Allemand les accompagnait depuis 13 ans.

Champ est décédé. Jill et Joe Biden ont partagé la triste nouvelle de la disparition de leur chien sur les réseaux sociaux le weekend dernier, comme le rapportait CNEWS ce dimanche 20 juin.

« C’est le cœur lourd, aujourd’hui, que nous vous annonçons que notre Berger Allemand bien aimé, Champ, s’en est allé paisiblement », peut-on notamment lire sur le post Instagram de la Première dame des Etats-Unis. Une publication accompagnée d’une photo du défunt canidé où il apparaît couché sur l’herbe.

Champ avait 13 ans. D’après Jill Biden, son état de santé s’était détérioré dernièrement en raison de son âge, mais cela ne l’empêchait pas d’être fidèle à ses habitudes de chien aimant, loyal et affectueux. « Même si les forces de Champ déclinaient ces derniers mois, quand nous entrions dans une pièce, il se relevait immédiatement en remuant la queue, et nous donnait des petits coups de museau pour nous nous inviter à lui caresser l’oreille ou le ventre », poursuit, en effet, la professeure d’anglais native d’Hammonton dans le New Jersey.

Elle évoque les jeunes jours de Champ, où il adorait « courir après les balles de golf sur la pelouse de l’Observatoire naval » et jouer avec les petits-enfants du couple présidentiel dans le jardin de la résidence familiale, dans le Delaware.

« Nous aimons notre gentil garçon et il nous manquera toujours »

Elle parle également d’un compagnon qui répondait toujours présent lorsqu’il s’agissait d’apporter son soutien à ses maîtres, « dans les moments les plus joyeux » comme dans « les jours de deuil ». « Nous aimons notre gentil garçon et il nous manquera toujours », conclut-elle son hommage à Champ, l’aîné des 2 chiens des Biden.

Il était arrivé dans la famille en 2008, dans la foulée de la victoire de Barack Obama aux présidentielles. Joe Biden l’avait, en effet, promis à son épouse en cas de succès de son colistier à la course à la magistrature suprême.

A lire aussi : Julien Courbet pleure la mort de "Vega", sa chienne Labrador et lui rend hommage dans une vidéo émouvante (vidéo)

10 ans plus tard, Jill et Joe Biden adoptaient Major, un Berger Allemand lui aussi. Celui-ci s’était signalé récemment dans des « incidents de morsure » survenus à la Maison-Blanche. Il avait ensuite été confié à un éducateur canin, avant de retrouver la résidence du Président après un séjour dans le Delaware, en compagnie de son congénère.