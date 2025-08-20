Le premier chien d’assistance judiciaire en Outre-Mer arrive en Polynésie pour apaiser les victimes et les aider à s'exprimer

Pour la première fois en Outre-Mer, un chien d’assistance judiciaire pose ses pattes au service des victimes. A Tahiti, le Golden Retriever répondant au nom d’Ukyo entame une mission précieuse aux côtés de la justice et des forces de l’ordre, offrant réconfort et soutien aux personnes les plus fragilisées. C’est incontestablement une belle avancée dans la reconnaissance du rôle essentiel de ces chiens formés pour apaiser les blessures invisibles.

Un peu moins d’une semaine après avoir foulé le sol tahitien, Ukyo fait l’objet, ce mercredi 20 août, d’une cérémonie de convention marquant le lancement officiel de sa mission de chien d’assistance judiciaire à Tahiti. Le Golden Retriever devient ainsi le premier chien à tenir ce rôle en Polynésie et dans tout l’Outre-Mer, d’après Franceinfo .

Le canidé était, en effet, arrivé le jeudi 14 août à Papeete, après avoir suivi une formation de 16 mois assurée par l'association Handi’Chiens.



Cette phase d’apprentissage lui a permis d’intégrer une cinquantaine de commandes liées au travail qu’il sera amené à effectuer auprès des victimes, en particulier les plus jeunes, en leur procurant réconfort et apaisement lors des auditions et des audiences.

Les chiens d’assistance judiciaire sont de plus en plus présents dans les commissariats et les tribunaux notamment. L’aide qu’ils fournissent aux personnes ayant subi ou été témoins de faits traumatisants, ainsi qu’aux enquêteurs chargés de recueillir leurs récits, est inestimable.

Leur simple présence et les interactions les plus basiques suffisent souvent à rassurer ces personnes en grande souffrance sur le plan psychologique. Ces dernières peuvent ainsi s’exprimer plus facilement.



Les violences sur mineurs en nette augmentation

Ukyo se tiendra à la disposition des victimes si celles-ci ou leurs avocats sollicitent ses services. Il interviendra ainsi à leurs côtés à n’importe quelle phase de la procédure : enquête de police ou de gendarmerie, audition à la cour d’assises, au tribunal correctionnel, face au juge d’instruction…

Constatant une augmentation de plus de 60 % en 5 ans des procédures lancées pour des faits de violences sur mineurs en Polynésie, l’APAJPF (Association d'Aide aux Victimes - Polynésie française) avait formulé en 2023 une demande pour bénéficier d’un chien d’assistance judiciaire. L’arrivée d’Ukyo répond donc aujourd’hui à cette sollicitation.