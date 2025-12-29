« Ils sont super talentueux », un chien et un chat fusionnels apprennent à jouer du piano (vidéo)

Ruby et Pearl forment un duo original. Sur son compte TikTok @ruby_thelabrador, leur adoptant a partagé une vidéo étonnante où on voit la chienne et la chatte… jouer du piano !

Comme on dit : « Il faut le voir pour le croire ! » Internet regorge de vidéos d’animaux drôles, mignons ou impressionnants. Un clip, publié sur le compte TikTok @ruby_thelabrador et relayé par le média Pet Helpful, montre une chienne nommée Ruby et sa « sœur » féline baptisée Pearl s’adonner à une activité étonnante pour des animaux.

En effet, on peut voir la chatte au pelage tigré sur un piano et son amie canine en bas, face à elle. Leur adoptant a placé des morceaux de carton sur différentes touches de l’instrument. Puis, le duo commence à jouer quelques notes en utilisant soit les pattes, soit la tête !

© @ruby_thelabrador / TikTok (capture d'écran)

« Ils sont super talentueux »

Ce n’est pas tous les jours qu’on voit un chien et un chat jouer du piano. Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue plus de 47 000 fois et récolté 2 300 mentions « j’aime ». « C’est tellement mignon et adorable, ils sont super talentueux », commente une utilisatrice de TikTok charmée.

D’autres clips, diffusés sur le compte @ruby_thelabrador, montrent les animaux s’entraîner, notamment avec leur humain préféré. Ce dernier leur a appris de nombreux tours, dont celui-ci. Parfois, ils forment même un trio de musiciens et jouent du piano ensemble !

Des animaux intelligents

Ce n’est pas la première fois que Ruby et Pearl font parler d’elles. Dans une autre vidéo relayée par Woopets, ce duo adorable échafaude un plan pour récupérer un paquet de friandises posé en haut d’un meuble.

La chienne pousse un coffre près de celui-ci, puis aboie en compagnie de son amie aux longues moustaches installée sur son arbre à chat. Cette dernière, qui accepte de lui donner un coup de patte, finit par grimper sur le meuble et faire tomber le sachet. Une fois par terre, Ruby le récupère avec joie.

Même si cela ressemble à une mise en scène répétée à la perfection, la vidéo vaut le coup d’œil !

