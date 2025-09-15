« Le plus triste, c'est qu'ils ne gardent aucune rancune » : 26 chiens retrouvés enchaînés dans les bois

Au cours du mois d’août, les membres d’un refuge ont été absolument choqués par une scène désolante. 26 chiens et d’autres malheureusement décédés ont été laissés livrés à eux-mêmes dans une forêt. Ils étaient enchaînés et n’avaient aucune possibilité de s’en sortir. Après leur sauvetage, ils n’ont gardé aucune rancune envers les hommes, mais la douleur de leurs sauveteurs après cette expérience, quant à elle, est bien vive.

Les membres de l’association Troy Animal Rescue Project, basée dans l’Alabama (États-Unis), n’oublieront certainement jamais le jour où ils ont découvert 26 chiens enchaînés dans les bois . Ils sont pourtant fréquemment confrontés à la cruauté humaine envers les animaux, mais cette vision d’horreur a choqué un bon nombre d’entre eux. Ils trouvent désormais leur réconfort dans la reconnaissance des quadrupèdes, qui ont vite oublié leurs traumatismes pour se consacrer au futur.

« Quand tu prends un véhicule tout terrain à près d'1,6 kilomètre dans les bois pour trouver 26 chiens, émaciés, sans nourriture ni eau, vivant enchaînés, ça ébranle même la plus forte des personnes », écrivait un porte-parole sur Facebook. Les sauveteurs ont été confrontés à l’enfer lorsqu’ils ont trouvé les canidés dans de telles conditions.

Troy Animal Rescue Project / Facebook

Un geste inhumain

Comme l’a mentionné WDHN , ils n’avaient rien à boire, rien à manger. La plupart étaient enchaînés, mais les bienfaiteurs ont aussi découvert des cages vides et des colliers dans la zone où ils étaient abandonnés. Certains étaient parvenus à s’échapper et d’autres avaient perdu la vie sur place. En voyant les survivants , les membres du refuge ont fait une promesse : « Nous avons juré qu’aucune autre âme ne mourrait là-bas au bout d’une chaîne ».

Ils ont alors récupéré les chiens sur place et leur ont donné tous les soins dont ils avaient besoin. L’émotion a été d’autant plus forte lorsqu’ils ont vu à quel point les quadrupèdes étaient résilients : « Le plus triste, c'est qu'ils ne gardent aucune rancune. La queue qui remue. Des jappements d'excitation. Ils apprécient l'attention. Pas de grognements ni de morsures. Juste un besoin d'amour ».

Leurs sauveteurs ne laisseront plus jamais personne leur faire du mal. Ils les gardent avec eux, mais manquent de moyens et de place au refuge. Ils ont donc lancé un appel à l’aide à quiconque souhaiterait les aider.