« Le plus beau cadeau qu'il pourrait recevoir serait d'être adopté », ce chien attend la famille de ses rêves depuis 2 ans

Bébou est choyé au refuge depuis son arrivée. Il a gagné le cœur du personnel, toutefois, celui-ci aimerait le voir quitter les lieux. Non pas parce qu’il ne souhaite plus l’avoir à ses côtés, mais parce que la boule de poils mérite de vivre au sein de sa propre maison, avec un propriétaire pouvant lui donner de l’attention au quotidien.

Le 12 août dernier, Bébou a soufflé sur sa 2ème bougie dans les locaux du Refuge Animalier de Landerneau, en Bretagne. Un jour de fête qui a néanmoins un goût amer, puisque l’animal n’a toujours pas été adopté. Ses bienfaiteurs espèrent qu’il pourra bientôt profiter du reste de sa vie aux côtés d’un propriétaire aimant.

À peine entré dans la vie, Bébou a vécu des difficultés et s’est finalement retrouvé au refuge : « Il n'a pas eu un début de vie facile et a enchaîné les propriétaires, qui n'ont pas toujours été tendres avec lui », précisait un porte-parole du refuge sur Facebook .

Refuge Animalier de Landerneau / Facebook

Un anniversaire au goût amer

Heureusement, Bébou est très bien entouré dans les locaux de l’organisme, où il a récemment fêté son deuxième anniversaire. Le quadrupède a été choyé et ses sauveteurs ont profité de l’occasion pour le mettre à l’honneur sur une publication sur les réseaux sociaux.

Ils ont alors glissé une requête dans leur message pour quiconque aurait souhaité faire plaisir au canidé en ce jour si spécial : « Hier, Bébou a fêté ses 2 ans au refuge. Le plus beau cadeau qu'il pourrait recevoir serait d'être adopté [...] Nous aimerions lui trouver une famille d'accueil, ou mieux, une famille pour la vie, afin de le sortir du refuge », pouvait-on lire.

Ce dont a besoin Bébou, c’est d’un propriétaire aimant, rigoureux, mais surtout disponible pour lui permettre de se dépenser autant qu’il en a besoin : « C'est un chien énergique qui a besoin d'être dépensé, tant sur le plan physique que mental », indiquait ses bienfaiteurs.

Le refuge a précisé afin qu’il puisse trouver une maison dans laquelle il pourra s’épanouir et se sentir bien. Avec un environnement adapté, des règles instaurées et de la bienveillance, Bébou sera le chien le plus heureux du monde !