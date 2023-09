Le jour d'un anniversaire très spécial, elle reçoit des nouvelles de son chat perdu depuis 10 ans

La propriétaire d’un chat a appris qu’on avait retrouvé ce dernier une décennie après sa fugue, rapportait KWCH. Reste à présent à organiser le voyage retour du félin, dont l’incroyable aventure secrète l’a mené très loin de chez lui.

Carol Holmes habite Wichita dans l’Etat du Kansas (Etats-Unis). Le 19 août, elle était plongée dans le souvenir de son défunt père, qui aurait dû fêter son 94e anniversaire. Son regretté papa s’appelait Bob. C’est aussi le nom qu’elle avait donné à son chat pour honorer sa mémoire.



C’est aussi ce jour-là qu’une clinique vétérinaire située en Caroline du Nord, à 1500 kilomètres de là, l’a contactée par mail pour lui annoncer une nouvelle incroyable. Son chat Bob venait, en effet, d’être retrouvé. Il avait disparu 10 longues années plus tôt.

Un habitant de Fuquay-Varina, ville du centre de la Caroline du Nord, l’a vu seul et perdu et a décidé de lui venir en aide. Il l’a emmené se faire examiner et soigner. C’est là que le chat tuxedo a été passé au lecteur de puce d’identification. Grâce aux informations obtenues par ce moyen, Carol Holmes a pu être jointe.

« C'était surréaliste. […] J'étais abasourdie », raconte cette dernière à KWCH. Elle n’a aucune idée de l’endroit où Bob pouvait se trouver durant tout ce temps, ni comment il était arrivé en Caroline du Nord. « J'aimerais tant que Bob puisse parler et nous raconter ce qui s'est passé ces 10 dernières années », poursuit-elle.



Une cagnotte pour financer le voyage retour de Bob

« Retrouver un chat alors qu’il est parti depuis près d’une décennie est vraiment inhabituel », ajoute Carol Holmes qui est impatiente de revoir son ami à 4 pattes.

Elle s’est rapprochée de l’association Imagine Home dans ce but. Un voyage de 1500 kilomètres ne s’improvise pas. Il est prévu que Bob soit ramené au Kansas le 1er septembre. Des fonds ont été récoltés dans cette optique via une cagnotte solidaire en ligne. Le montant permettra aussi de mettre à jour les vaccins du chat et de régler les formalités légales pour le transport entre Etats.

