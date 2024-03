Depuis un an, ce vieux chien cherche une famille aimante qui lui fera oublier le goût amer de la solitude (vidéo)

En décembre 2022, l’association Agir pour la Vie Animale (AVA) a recueilli un Berger Allemand du nom de Malone à la suite d’un signalement. Après avoir vécu seul dans une cour, le vieux chien a appris le sens des mots « confiance » et « amour » auprès de ses bienfaiteurs. Depuis son sauvetage, il attend avec impatience de prendre un nouveau départ bien mérité dans une famille aimante et chaleureuse.

Dans une petite cour sombre, un être innocent livré à lui-même espérait la venue de l’aube annonciateur d’un avenir meilleur. La solitude, qui rampait à ses côtés dans la noirceur de l’attente, l’a rendu triste et méfiant. L’ombre de cette compagne froide et invisible avait bâti un mur entre lui et le monde extérieur.

Depuis l’hospitalisation de sa maîtresse, Malone passait son temps à arpenter les 4 coins de son refuge fragile. La seule personne sur laquelle il pouvait compter ? Un homme, qui s’était donné pour mission de lui offrir chaque jour un peu de nourriture et un brin d’amour.

En décembre 2022, l’équipe de l’association AVA a déployé ses ailes pour le sauver, après avoir reçu un signalement de la Brigade de Protection Animale. La fin d’une année empreinte de mélancolie, le début d’une nouvelle vie placée sous le signe de l’espoir…

« Lorsqu’il donne sa confiance à un humain, il devient fusionnel »

« Malone était inapprochable. Il n’a jamais montré d'agressivité, mais il était extrêmement fuyant. Nous ne pouvions pas l'attraper sans le traumatiser, explique l’équipe d’AVA, pendant 2 semaines, des bénévoles et une éthologue sont venus le voir tous les jours. Leur mission : gagner sa confiance, lui montrer que le monde n'était pas que douleur et solitude, mais aussi amour et compassion. Avec patience et tendresse, ils ont tissé des liens, brisant les barrières de la peur et de la méfiance. »

© AVA – Agir pour la Vie Animale

Petit à petit, le Berger Allemand s’est laissé approcher et caresser, jusqu’à accepter de monter sans contrainte dans le véhicule destiné à le transporter vers un nouvel horizon. Comme l’a si bien écrit l’auteure Laurence Tardieu : « Il y a des rencontres qui sauvent. Elles vous saisissent au corps, elles vous soulèvent du sol auquel vous êtes englué, elles vous font passer de la nuit à la lumière. »

Depuis son arrivée chez AVA, Malone a énormément évolué. Considéré par ses bienfaiteurs comme étant une boule de poils « très gentille » et « proche de l’humain », il participe à un programme de médiation animale au refuge.

« Lorsqu’il donne sa confiance à un humain, il devient fusionnel, écrivent les membres de l’organisme, nous recherchons pour lui un foyer adoptif ou une famille d’accueil. »

© AVA – Agir pour la Vie Animale

Malone a grand besoin d’amour et d’un foyer stable

Malone a besoin de vivre avec une personne seule (voire en couple), dans un environnement calme (il ne s’entend pas avec les chiens, et son entente avec les chats est à tester).

Bon gardien, il a tendance à protéger son territoire. « Il est plus apaisé lorsqu’il est seul dehors, poursuivent ses sauveurs, lui aménager un enclos dans un jardin, par exemple, serait une bonne option pour lui. » Par ailleurs, il est assez difficile avec la nourriture. « Il préfère les bons petits repas cuisinés aux aliments industriels », indiquent les membres du refuge.

Ces derniers s’inquiètent sincèrement pour son avenir. Depuis quelque temps, Malone semble déprimé et ne s’alimente plus correctement. « Il a un grand besoin d’amour et d’un foyer stable », nous confie notre source.

Qui lui offrira le « panier retraite » dont il a toujours rêvé ?

Pour faire une demande d’adoption auprès d’AVA, cliquez ici.