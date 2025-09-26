Le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, annonce l’hospitalisation de son chien Roscoe et demande du soutien
Lewis Hamilton, pilote de Formule 1 aux multiples titres mondiaux, partage sa vie avec son chien, Roscoe, dont il est très proche. La boule de poils fait partie intégrante de son quotidien et elle apparaît fréquemment sur ses réseaux sociaux. Récemment, le sportif a donné des nouvelles inquiétantes du Bouledogue. Lequel aurait été hospitalisé à la suite de soucis médicaux. Sa communauté a été profondément bouleversée par l’annonce.
Lewis Hamilton, septuple champion du monde en Formule 1, est une célébrité du monde automobile qui a bâti une véritable communauté autour de lui. Il partage des bribes de sa vie sur les réseaux sociaux, et ceux qui le suivent savent à quel point il est proche de son Bouledogue Anglais, Roscoe. Malheureusement, ce dernier a récemment développé des problèmes de santé et son propriétaire a demandé au monde entier de le soutenir.
Lewis Hamilton et Roscoe forment un duo indissociable. La star a adopté le toutou après l’avoir trouvé sur le site d’un organisme de sauvetage. Il a eu le coup de foudre en voyant son minois et depuis, les 2 sont devenus inséparables. Le toutou apparaît fréquemment sur le profil Instagram de son maître, et il a même son propre compte !
Une nouvelle dévastatrice
C’est en story que Lewis Hamilton a annoncé l’hospitalisation de Roscoe à ses 40,6 millions d’abonnés. Il a alors demandé le soutien de sa communauté, car son chien est tombé gravement malade : « Ces dernières heures ont été effrayantes. Que Roscoe soit dans vos pensées et vos prières », a-t-il écrit en légende d’une photo rapportée par Parade.
Rapidement, sa communauté très soudée a envoyé des messages de soutien au quadrupède. En effet, si de nombreuses personnes suivent Lewis Hamilton pour ses performances, elles sont aussi des milliers à s’être attachées à Roscoe.
Lewis Hamilton asks for prayers for his dog, Roscoe, via Instagram:
“It's been a scary few hours, everyone please keep Roscoe in your thoughts and prayers.” pic.twitter.com/IBczm7nVXO
Des centaines de messages ont commencé à affluer sur les différentes publications du pilote pour lui apporter son soutien dans cette épreuve difficile : « J'envoie de l'amour et de la positivité pour Roscoe », écrivait une personne, « Vous ne lirez probablement jamais ce message, mais ma famille et moi avons ajouté Roscoe à nos prières du soir. J'espère sincèrement qu'il ira mieux. Nous l'aimons de tout notre cœur. Restez fort », commentait quelqu’un d'autre.
En attendant des nouvelles de Roscoe, les internautes offrent un soutien sans faille à Lewis Hamilton, qui peut être fier de détenir une communauté aussi humaine et soudée.
