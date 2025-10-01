Le monde entier pleure la perte de Roscoe, chien et meilleur ami de Lewis Hamilton, qui s’est battu contre la maladie

À la fin du mois de septembre, le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton a annoncé l’hospitalisation de son chien, Roscoe, sur les réseaux sociaux. Il a alors reçu le soutien de millions d’internautes des 4 coins du monde. Lesquels ont appris que la boule de poils tant aimée avait rejoint les anges quelques jours plus tard. Le sportif a exprimé sa tristesse dans un message d'hommage poignant.

Roscoe, le Bouledogue Anglais de 12 ans, mais surtout fidèle compagnon de Lewis Hamilton, s’est éteint le dimanche 28 septembre dernier après avoir lutté contre une grave pneumonie. Une perte inestimable pour le pilote de Formule 1, ainsi que pour les millions de personnes qui avaient fait entrer le chien dans leur cœur.

L’histoire de Lewis Hamilton et de Roscoe est tout d’abord celle d’un coup de cœur, que nous vous avions raconté dans un précédent article . Le chien était central dans le quotidien du Britannique : « Accueillir Roscoe dans ma vie a été la meilleure décision que j'aie jamais prise », écrivait-il sur Instagram.

Par son authenticité, mais surtout le lien qu’il entretenait avec le septuple champion du monde, Roscoe a gagné la sympathie du public au fil du temps. Lewis Hamilton et lui sont devenus indissociables aux yeux de tous et il n’était d’ailleurs pas rare de voir le toutou gambader sur le paddock.

Un départ douloureux

Le quadrupède est tombé malade à plusieurs reprises, mais s’était toujours remis sur pattes jusqu’à présent. Quand la pneumonie l’a frappé à nouveau au cours de cet automne, son état de santé s’est drastiquement dégradé, à tel point qu’il a été hospitalisé pendant plusieurs jours. Malheureusement, malgré sa force, les compétences des spécialistes et le soutien de Lewis Hamilton, la maladie a pris le dessus.

Roscoe est resté sous assistance respiratoire durant de longues heures avant que le pilote automobile prenne la lourde décision de le faire euthanasier : « Je n'avais jamais eu à euthanasier un chien auparavant [...] C'est une épreuve des plus douloureuses », confiait-il dans une publication.

Depuis cette annonce, les hommages et messages de soutien de la part des internautes, ainsi que de célébrités, n’ont cessé d’affluer. Ému, l’athlète a constaté ô combien sa boule de poils été appréciée : « Merci à tous pour l'amour et le soutien que vous avez témoignés à Roscoe au fil des ans. C'était si spécial d'être témoin et de ressentir cela ».

En tant que champion du monde, ce dernier semble parfois s’écarter du commun des mortels et pourtant, aujourd’hui, il réunit des millions de personnes autour d’un sujet difficile qui concerne tous les propriétaires d’animaux : la perte d’un être cher : « Je ressens un lien profond avec tous ceux qui ont vécu la perte d'un animal adoré », partageait-il.