PETA salue l'action bienveillante du pilote de F1 Charles Leclerc envers un chat perdu sur le circuit

En plus de s’être illustré par sa performance lors d’une récente épreuve, le pilote de Formule 1 Charles Leclerc s’est aussi signalé durant cette course par un geste des plus nobles ayant permis de sauver la vie d’un chat. L’association PETA lui a adressé ses remerciements pour sa bienveillance.

Depuis 43 ans, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) se bat partout dans le monde pour la défense des animaux. L’association ne manque pas non plus de mettre en avant ceux qui soutiennent cette cause, qu’il s’agisse d’anonymes ou de célébrités. Récemment, c’est envers une star des sports automobiles qu’elle a exprimé sa gratitude.

L’intéressé n’est autre que Charles Leclerc, pilote de la Scudera Ferrari en Formule 1.



Formula 1 / Twitter

Le samedi 29 avril, le Monégasque de 25 ans s’était élancé sur le tracé urbain de Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, lors de l’épreuve de Sprint. Au beau milieu de la course, il avait repéré un chat perdu qui s’était retrouvé sur le circuit et risquait donc d’être violemment percuté.

Charles Leclerc a ralenti pour éviter l’accident, puis a immédiatement prévenu son équipe par radio de la présence du quadrupède sur le circuit, afin qu’on l’évacue et le mette en sécurité.



Formula 1 / Twitter

On peut d’ailleurs apercevoir le félin dans cette vidéo partagée sur Twitter par le compte « Formula 1 ». Des images qui ont été filmées grâce à la caméra embarquée de la voiture de sécurité :

« Heureux de savoir que les animaux peuvent compter sur vous »

Dans cette même vidéo, on découvre l’interview post-course où Charles Leclerc expliquait avoir effectivement vu le chat et en avoir informé son écurie. A ses côtés se trouvaient le Mexicain Sergio Perez, qui a terminé premier, ainsi que son coéquipier chez les Red Bull, le Néerlandais Max Verstappen (3e). Sergio Perez qui a d’ailleurs plaisanté en suggérant à ce dernier d’adopter l’invité-surprise du Sprint de Bakou.

PETA a donc envoyé à Charles Leclerc une lettre où elle lui adresse « toute [sa] gratitude » et exprime son bonheur « de savoir que les anomaux peuvent compter » sur le pilote. « Nous vous félicitons pour votre seconde position et vous souhaitons beaucoup de succès », poursuit l’association dans ce message relayé par AutoHebdo.