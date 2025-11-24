Le personnel dévoué d'une garderie canine immortalise l'arrivée de chaque chien heureux de se rendre dans son endroit préféré (vidéo)

La garderie de Nico est un peu comme la maison du bonheur pour tous les chiens qui s’y rendent. Ils n’y vont jamais à reculons, au contraire, ils sont tous surexcités dès qu’ils posent les pattes sur place. Le personnel a d’ailleurs décidé d’immortaliser chacune des arrivées dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

La garderie de Nico, basée au Royaume-Uni, accueille les boules de poils des propriétaires qui s’absentent la journée. Sur place, les toutous sont pris en charge par une équipe aux petits soins. Ils sont d’ailleurs tellement choyés et passent de si bons moments sur place qu’ils sont toujours ravis d’y retourner.

Le personnel a ouvert des comptes sur différents réseaux sociaux pour documenter la vie au sein de la garderie. Ainsi, les activités proposées sur place sont partagées, pour le grand plaisir des internautes. Il y a de nombreux jeux, des défis ou encore, des moments de repos.

Les chiens qui séjournent à la garderie de Nico sont de toute race, de toute taille. Petits et grands cohabitent harmonieusement et ne manquent pas d’attention grâce à leurs pet-sitters dévoués. En somme, tout le monde passe un bon moment sur place, humains comme toutous !

Des boules de poils impatientes

Les propriétaires de ces derniers n’ont certainement aucun mal à les déposer là-bas avant de partir, car ils savent qu’ils seront entre de bonnes mains. Les chiens aussi ressentent sûrement cela, parce qu’ils sont toujours très impatients de retrouver leurs gardiens et leurs amis canins.

Dans une vidéo postée sur TikTok et relayée par Pethelpful , les canidés sont filmés les uns après les autres à leur arrivée le matin. Après avoir été déposé par leur maître, un membre du personnel prend le relais et leur ouvre le petit portail blanc qui mène à la garderie. Dès que la voie est libre, les quadrupèdes se précipitent à l’intérieur en courant, sautant, bondissant. Les queues sont ballantes et les démarches joyeuses. Aucun doute : les chiens entrent au paradis !

Le clip est devenu viral sur les réseaux sociaux, comptabilisant 19 millions de vues depuis sa publication. Les internautes ont décortiqué chaque visage heureux, mettant l’accent sur la bonne humeur des toutous qui se rendent à la garderie : « Ils sont vraiment contents d’être là », constatait un utilisateur de la plateforme. Effectivement, il n’y a aucune place au doute, la garderie de Nico est le paradis des toutous !