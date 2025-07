À la garderie, une femme découvre que le meilleur ami de sa chienne cherche une famille et décide de les réunir pour la vie (vidéo)

Parfois, les plus belles histoires, notamment celles d’amitié, naissent là où on s’y attend le moins. C’est dans une pension pour chiens que 2 Bulldogs Anglais ont noué une relation si forte qu’elle a fini par changer leur destin. L’un cherchait une famille, l’autre ne pouvait plus se passer de lui. Il n’en fallait pas plus pour écrire la suite d’un conte attendrissant qui a déjà massivement conquis le cœur des internautes.

Margaret – Maggie pour les intimes – est une adorable femelle Bulldog Anglais qui vit en Arizona, aux Etats-Unis. Sa propriétaire avait l’habitude de la confier à une pension canine lorsqu’elle devait s’absenter.

La chienne s’y était fait un ami, un autre Bulldog Anglais répondant au nom d’Augustus (Gus). Très vite, les 2 quadrupèdes sont devenus très complices et totalement inséparables. Leurs liens n’ont fait que se renforcer au gré des séjours à la garderie.



@rollsandunderbites / TikTok

Récemment, la maîtresse de Maggie a appris de la part des employés de l’établissement que l’on cherchait une nouvelle famille aimante pour Gus. Pour elle, l’adoption de ce dernier était une évidence. Elle n’a pas eu à réfléchir longtemps avant de prendre sa décision.

Gus est ainsi officiellement devenu le nouveau membre de la maisonnée, pour sa plus grande joie et celle de sa congénère. Maggie et son compagnon ne seront plus jamais séparés, vivant désormais sous le même toit.

« Le reste appartient à l'histoire »

« Elle est tombée amoureuse de lui à la pension pour chien et il avait besoin d’une maison… Le reste appartient à l'histoire », peut-on lire dans une vidéo où on voit Maggie et Gus tendrement blottis l’un contre l’autre.

Cette séquence mise en ligne le 9 juillet 2025 sur le compte TikTok consacré au duo canin, « @rollsandunderbites », et relayée par PetHelpful, a ému de nombreux internautes. La voici :

Grâce à ce coup du destin et à l’amour inconditionnel de leur humaine, Maggie et Gus peuvent désormais savourer chaque instant côte à côte. Leur histoire touchante et pleine de tendresse nous rappelle à quel point les liens entre animaux sont profonds, et que certaines rencontres sont tout simplement faites pour durer.