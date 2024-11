Un couple puise dans son budget mariage et ses économies pour sauver une chienne découverte blessée au bord de la route

Emily Roberts et Dylan McCay n’y ont pas réfléchi à 2 fois ; dès qu’ils ont su qu’une chienne accidentée avait besoin d’être secourue et soignée, ils sont passés à l’action. Pour ce faire, ils ont épuisé la quasi-totalité de leurs économies.

Originaire de l’Arkansas (Etats-Unis), Emily Roberts et son fiancé Dylan McCay s’apprêtaient à se dire oui pour la vie. Leur budget mariage était prêt, mais ils ont quasiment tout dépensé pour une noble cause. Ils n’ont pas hésité à repousser le plus beau jour de leur vie, ni à utiliser leurs économies pour sauver une chienne en grande détresse, d’après People.

Le 31 octobre 2024, le couple avait vu un appel à l’aide posté sur Facebook au sujet de ladite chienne, qui venait d’être percutée par une voiture. Dylan McCay a aussitôt décidé de voler à son secours. « Il avait plu toute la journée et elle était trempée, raconte le jeune homme. J'ai rassemblé des serviettes et des couvertures et je me suis précipité vers les lieux. »

La femelle Goldendoodle, que Dylan McCay et Emily Roberts ont appelée Acklin par la suite, avait les « pattes arrière couvertes de sang et elles semblaient cassées… Elle frissonnait et toussait », détaille son bienfaiteur.



Emily Roberts / Facebook

Il l’a emmenée à la clinique vétérinaire. L’examen a révélé que les 2 fémurs d’Acklin étaient fracturés. Les vétérinaires craignaient également une infection.

Comme elle ne portait pas de puce d’identification, il était impossible de retrouver son propriétaire. « Nous avons décidé à ce moment-là de faire tout ce qui était nécessaire pour aider cette chienne, dit Dylan McCay. Elle méritait une chance dans la vie ».



Emily Roberts / Facebook

« Nous sommes joyeux à l'idée de pouvoir sauver cette merveilleuse fille »

La chienne a été sauvée au prix d’une opération et de soins particulièrement coûteux. La facture devrait être de l’ordre de 10 000 à 15 000 dollars, d’après les tourtereaux au grand cœur. « Nous avons retiré l'argent de notre fonds de mariage et de nos économies globales pour financer ces soins, explique Dylan McCay. Cela dit, nous sommes joyeux et excités à l'idée de pouvoir sauver cette merveilleuse fille et de lui offrir la meilleure vie qu'elle puisse imaginer. »

Emily Roberts / Facebook

Lui et sa fiancée espèrent pouvoir adopter Acklin dès qu’elle sera remise sur patte. En attendant, ils ont créé une cagnotte solidaire pour les aider à subvenir à ses besoins.