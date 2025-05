Ce Terre-Neuve qui n'aime pas partager sa mamie décide de bouder en la voyant caresser un autre chien (vidéo)

Il a conquis les cœurs en escortant sa sœur jusqu’au bus et sa mamie jusqu’à la boîte aux lettres. Cette fois, Chewy, le Terre-Neuve au grand cœur, doit faire face à une épreuve bien plus difficile : la « jalousie ». Et c’est tout un pan de tendresse et de loyauté canine qui se dévoile dans une vidéo touchante et devenue virale.