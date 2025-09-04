Le moment poignant où un chien au passé difficile tente vainement de se faire des amis au parc (vidéo)

Marqué par une enfance mouvementée, un Shih Tzu à la personnalité attachante, continue de surprendre par sa résilience. Dawson a récemment vécu un moment de solitude lors d’un rassemblement canin, avant de prouver qu’avec un peu de persévérance, chacun peut trouver sa place, même au milieu d’une cinquantaine de congénères.

Dawson a connu un départ difficile dans la vie, mais ce Shih Tzu trop tôt privé d’amour maternel apprend et progresse tous les jours grâce à la famille aimante qui l’a sauvé et adopté. Récemment, il a vécu une expérience désagréable lors d’un évènement organisé au parc, mais après avoir accusé le coup, il a vite rebondi et pris sa revanche sur le sort.

Ce chien est né dans le Missouri (Etats-Unis) en 2020. Le lieu où il vit actuellement n’a pas été précisé, mais il est éloigné de l’endroit où il avait vu le jour, sa maîtresse expliquant à Newsweek qu’il avait été transporté par avion alors qu’il n’avait que 3 semaines.



@dawson_da_dog / TikTok

Sevré de manière précoce, il en garde encore les séquelles aujourd’hui, en particulier sur le plan comportemental. “Il a du caractère et, parfois, il ne perçoit pas les signes qui indiquent qu'un chien ne veut pas jouer, dit, en effet, son humaine. C'est un garçon adorable. S’il rencontre un congénère amical, il adore jouer avec lui !”

“Il a du mal à se faire des amis canins mais il aime les humains”, poursuit sa propriétaire qui l’a emmené à un rassemblement de Shih Tzus pour lui permettre de rencontrer un maximum de ses semblables et consolider sa socialisation.

Ce n’était que partie remise

Ce jour-là, il a rencontré 2 autres chiens avec lesquels il a tenté de sympathiser. Malheureusement, ces derniers ne partageaient pas son enthousiasme à l’idée de faire connaissance et ont préféré s’éloigner. La scène a été filmée et la vidéo postée le 9 août 2025 sur le compte TikTok qui lui est dédié, “@dawson_da_dog”. La voici :

Décrit par sa maîtresse comme “un chien socialement maladroit” dans la vidéo, Dawson n’a toutefois pas baissé les pattes. Un peu plus tard lors de cette journée, il a finalement réussi à trouver des partenaires de jeu parmi la cinquantaine de Shih Tzus présents à l’évènement. Sa persévérance a payé.