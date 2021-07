Le long chemin d'une chienne errante et terrifiée pour réapprendre à faire confiance aux humains

Le long chemin d'une chienne errante et terrifiée pour réapprendre à faire confiance aux humains

Une Londonienne a contacté les agents de protection des animaux, après avoir repéré Dora dans son jardin. La petite chienne errante, en plus de souffrir d'une insuffisance pondérale, était terrifiée par les humains.

Après avoir reçu l'appel d'une résidente, les agents ont tout fait pour récupérer Dora. Mais l'animal ne leur a pas facilité la tâche. Il avait tellement peur, qu'il n'a pas cessé de fuir. L'équipe a réussi à l'attraper au bout de 2 semaines seulement, dévoile Metro.

Le canidé, très maigre, a ensuite été placé dans un refuge, loin des tumultes de la ville où il a vécu une vie de misère.

Le personnel a dû se montrer extrêmement patient envers Dora. Les membres de l'équipe ont passé les premiers jours assis tranquillement près de la chienne effrayée, afin de l'habituer à leur présence.

Les efforts fournis par ses bienfaiteurs ont porté leurs fruits. Après plusieurs semaines de soins, Dora a commencé à remuer la queue lorsque ses soigneurs s'approchaient d'elle.

© Mayhew

La chienne s'inquiétait au moindre bruit

Une fois Dora rétablie, elle a pu commencer à sortir dans la cour. Personne ne sait exactement ce qui lui est arrivé. Il est évident, néanmoins, qu'elle a affronté des épreuves terribles. Même après des semaines de réadaptation, la chienne est restée sensible aux bruits forts. La pluie tombant sur le toit de l'abri l'inquiétait également.

© Mayhew

Quoi qu'il en soit, ses anges gardiens ne l'ont jamais laissé tomber. Et ils ont déployé l'artillerie lourde : huiles essentielles, musique apaisante, séances de socialisation et promenades l'ont aidée à se détendre et à vaincre sa timidité.

© Mayhew

Un nouveau départ

Dora a ensuite été placée en famille d'accueil. « J'ai dû lui rendre visite 15 fois avant qu'elle ne se sente à l'aise avec moi », a expliqué Sue, sa protectrice. « Je devais encore faire attention à ne pas bouger trop soudainement ou à faire des bruits soudains. »

© Mayhew

La chienne, qui revient de loin, a énormément progressé au fil des jours. Elle a réussi à se détendre auprès de Sue et à s'ouvrir. « Je n'oublierai jamais le moment où elle m'a fait la fête en me voyant », a confié cette dernière. « J'ai peut-être pleuré un peu ! »

A lire aussi : Un chien en attente d'adoption pendant 667 jours a enfin retrouvé un nouveau foyer

© Mayhew

Avec beaucoup de patience, de bienveillance et d'amour, Dora réapprend enfin à faire confiance aux hommes. Une nouvelle vie, plus sereine et joyeuse, l'attend.