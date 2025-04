Les adieux émouvants d’une petite fille à son ami à 4 pattes qui s’apprête à déménager

Si les 2 enfants d’Emylie Keehner, résidente de l’État de Washington (États-Unis), adoraient passer du temps avec l’adorable chien du voisin, c’est en particulier la petite fille de 6 ans qui ne pouvait plus se passer de ces interactions journalières. Aujourd’hui, Emylie sait que sa fille a beaucoup appris auprès d’un animal aussi tendre et bienveillant.

Breadrick : un véritable ami sur qui compter

Emylie ne sait pas grand-chose à propos du chien qu’elle suppose être un Leonberg. Très doux, le chien imposant (de 70 à 80 kg en moyenne), avait pris pour habitude de passer sa tête par-dessus la clôture, pour recevoir quelques caresses. Les jeunes enfants étaient évidemment ravis d’avoir une telle présence.

Le fils d’Emylie a longtemps eu peur des chiens, et, selon la mère de famille, c’est Breadrick qui a permis au jeune garçon de surmonter son appréhension. La petite fille, quant à elle, a immédiatement perçu en ce grand nounours un ami pour la vie.

u/informaldejekyll / Reddit

« Elle était triste, elle a pleuré tout en lui parlant »

Lorsque le voisin de la famille d’Emylie a annoncé son déménagement, la tristesse s’est installée. Même s’ils n’avaient pas beaucoup de contacts, les voisins avaient une relation tout à fait cordiale, les enfants ayant l’occasion de rendre visite au chien dans le jardin lorsqu’ils le souhaitaient.

Le jour venu, la fille d’Emylie a dû faire ses adieux à son ami. Sa maman est revenue sur ce moment très émouvant auprès de Newsweek : « Ils adoraient tous les 2 aller là-bas, près de la clôture. C’est une petite fille si gentille, et elle a tout géré avec un air très courageux et un grand cœur. J’étais et je suis toujours très fière et très émue ». La petite fille est restée plusieurs minutes auprès de Breadrick pour lui parler, en pleurant, tout en le caressant, sous le regard de sa maman.

« Je ne m’attendais pas à ce que cela suscite autant d’attention »

La mère de famille a publié 2 photos des adieux sur son compte Reddit. Souhaitant garder un souvenir qu’elle montrera à sa fille lorsqu’elle sera plus grande, elle ne pensait pas que le partage « susciterait autant d’attention ».

A lire aussi : Le talent inné de Winston, le Berger Australien qui convoque son compagnon Labrador à la demande de leur maîtresse (vidéo)

Posts from the dogpictures

community on Reddit

Les internautes ont commenté massivement la publication d’Emylie en faisant part de leur émotion. On peut lire : « On dirait qu’ils essaient vraiment de se comprendre », ou encore « J’en ai les larmes aux yeux pourtant je ne vous connais ni vous ni le chien ».