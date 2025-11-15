« Le logement était sale, rempli d’excréments avec une forte odeur d’urine », 2 bénévoles sauvent une famille de chiens d’un enfer domestique (vidéo)

Le travail d’enquêteur-bénévole au sein des associations est essentiel pour permettre le sauvetage de pauvres bêtes dans le besoin. Mais cela amène parfois à la découverte de situations déchirantes, comme pour Pascale et Brigitte, 2 bénévoles de la Fondation 30 Millions d’Amis.

Pascale et Brigitte sont 2 enquêtrices-bénévoles pour la Fondation 30 Millions d’Amis . Récemment, elles ont dû intervenir dans un logement de Lens (Pas-de-Calais) suite à un signalement. À leur arrivée dans l’appartement, le constat est terrible : 8 chiens – 6 chiots et leurs parents – sont retrouvés dans des conditions épouvantables . Les 2 bénévoles se souviennent : “Le logement était sale, rempli d’excréments avec une forte odeur d’urine”. Selon elle, les pauvres bêtes n’ont probablement jamais connu la joie d’une balade en extérieur.

La maman, baptisée Saska, est une Bouledogue Français âgée d’environ 4 ans. Quant à ses petits, ils avaient à peine un mois au moment de l’intervention. Pourtant, cela n’a pas empêché la propriétaire de donner 3 d’entre eux à des membres de sa famille. Les pauvres boules de poils ont ainsi été arrachées à leur mère, alors qu’en principe elles auraient dû rester auprès d’elle jusqu’à l’âge de 2 mois minimum.

L’état de Saska était alarmant. Très maigre, elle n’avait même plus de lait à faire téter à ses petits. Avec elle, se trouvait Lasko, un croisé Jack Russel de 11 ans. Ce dernier avait probablement souffert de maltraitance suppose Pascale : “Il prenait peur lorsque nous tenions un balai et avait la queue entre les jambes lorsque nous élevions la voix. Nous pensons qu’il a été battu”.

Dans un premier temps, la détentrice des animaux refusait de s’en séparer. Elle a finalement cédé et accepté de confier ses chiens à l’association. Même les chiots qui avaient été prématurément arrachés à leur maman ont pu être sauvés. Depuis ce jour, tout ce petit monde est pris en charge par le refuge 30 Millions d’Amis de La Tuilerie (Seine-et-Marne). Anne Puggioni, sa directrice, se montre rassurante : “Les chiots sont en bonne santé et leur mère [...], a repris du poids en quelques jours”. Elle ajoute : “Sa santé reste néanmoins à surveiller”. En effet, lorsqu’elle a été recueillie, Saska avait la tête penchée, ce qui peut être synonyme “d’un potentiel AVC antérieur”. Des examens radiologiques seront donc nécessaires.

En attendant, la petite famille se remet doucement de ses émotions et commence à tourner la page. Les personnalités de chacun se dévoilent progressivement, et même Lasko se montre “très joyeux et joueur au quotidien”. Après avoir reçu tous les soins nécessaires, les toutous pourront alors être placés à l’adoption, prêts à démarrer une nouvelle étape plus heureuse de leur vie.