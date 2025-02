5 associations s'unissent pour secourir des chiens détenus dans des "conditions épouvantables" par un propriétaire récidiviste (vidéo)

Il aura fallu aux 5 associations de protection animale mobilisées intervenir à 2 reprises sur une propriété des Ardennes où 18 chiens vivaient « dans des conditions déplorables », rapporte La Confédération Nationale Défense de l’Animal (CNDA) sur son site le vendredi 28 février 2025.

Les organisations en question font toutes partie de cette confédération qui en regroupe 270 partout en France, fondée il y a 97 ans et recueillant plus de 200 000 animaux chaque année.

La première intervention a été effectuée le mardi 11 février sur ce terrain situé à Chooz, à proximité de la frontière belge, à la suite de signalements reçus via le 3677 SOS Maltraitance Animale. L’opération a été menée avec le soutien de la gendarmerie de Revin et le parquet de Charleville-Mézières.



Un horrible précédent

L’une des associations, LISA (Ligue dans l'Intérêt de la Société & de l'Animal) en l’occurrence, avait déjà eu affaire à cet endroit et à son propriétaire en 2017. Son équipe avait alors été horrifiée en y découvrant des « cadavres de chiens suspendus aux arbres et de nombreux animaux livrés à eux-mêmes ».

Cette fois-ci, 18 canidés ont été dénombrés sur les lieux. Ils évoluaient dans un environnement insalubre, la confédération Défense de l’Animal parlant même de « dépotoir ». Terrifiés, plusieurs de ces chiens préféraient se cacher sous un container.



Les attirer hors de leur cachette n’a pas été simple. La SPA de la Vallée de la Lys n’a d’ailleurs réussi à recueillir que 10 d’entre eux ce jour-là.



5 autres chiens secourus lors de la 2e intervention

Une seconde opération était donc nécessaire. Elle a eu lieu 8 jours plus tard et a permis de secourir 5 autres chiens, dont un tout jeune chiot d’une semaine. Celui-ci et 4 congénères adultes – dont 2 chiens atteints de malformations et risquant l’amputation – ont été pris en charge par la SPA de Marly. Le 5e, une femelle séniore de 15 ans, a été confiée à la SPA du Douaisis. La SDA d?Estourmel a également participé à ce sauvetage.



Il reste donc 3 chiens à capturer et à mettre en sécurité. La LISA s’en chargera très bientôt en installant des cages trappes.



Défense de l’Animal porte plainte et « restera vigilante »

La confédération Défense de l’Animal indique qu’elle « restera vigilante et pleinement engagée pour assurer le suivi de cette affaire et garantir que justice soit rendue à ces chiens victimes de négligence et de cruauté ».

Elle a d’ailleurs décidé de porter plainte pour abandon d'animaux domestiques, mauvais traitements et défaut de soins.