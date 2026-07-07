« Le héros du jour », un chiot de 6 mois sauve son maître et son fils lors d'une attaque au couteau

Il n’a que 6 mois, mais Mars a déjà marqué la vie de son maître. Lors d’une promenade en famille à Brighton (Angleterre), ce jeune chiot a fait preuve d’un courage remarquable en attirant l’attention d’un agresseur avec un couteau et en offrant à son propriétaire de précieuses secondes pour protéger son fils. Une histoire bouleversante où un petit chien est devenu un grand héros.

Ce jour-là, un père et son jeune fils de 5 ans profitaient d’une promenade tout à fait ordinaire à Brighton, une station balnéaire au sud de Londres (Angleterre), lorsque la sortie a viré au cauchemar. Heureusement, ils étaient accompagnés de Mars, leur chiot de seulement 6 mois, qui a joué un rôle déterminant face au danger.

Une promenade qui vire au drame

L’incident s’est déroulé peu avant 18 h, alors que le père de famille se rendait dans un café avec son petit garçon et son chiot pour acheter une glace au chewing-gum.

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C’est en sortant que le trio est tombé sur une scène étrange qui est rapidement devenue terrifiante. « Un homme tenait la fenêtre du taxi ouverte et courait avec la voiture, ce qui était inhabituel. », a expliqué le père de famille à The Argus. « Le taxi a accéléré dans la rue, il a donc dû lâcher prise. Puis il avait l'air de chercher sa prochaine cible. Il brandissait un couteau, qui était très grand, s'approchait de nous en criant quelque chose. »

Ne pouvant pas protéger son enfant tout en tenant son chien, ce papa a dû lâcher Mars et s’enfuir avec son fils vers un restaurant voisin. À ce moment-là, le chiot a réussi à attirer l’attention de l’agresseur en aboyant, offrant ainsi à son maître quelques secondes précieuses pour mettre son enfant à l’abri.

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Un véritable héros à 4 pattes

Après l’attaque, le propriétaire de Mars est retourné chercher la boule de poils, inquiet de ce qui avait pu lui arriver. « À mon retour, Mars tremblait et était entouré de 12 personnes ; son pelage était couvert de sang. Le suspect était au sol. », se souvient-il.

Sa famille ainsi que les témoins de la scène pensaient que Mars était blessé et qu'il devait être emmené d’urgence chez un vétérinaire. Heureusement, le jeune chien était miraculeusement indemne.

Son maître, soulagé, l’a tout de suite décrit comme « le héros du jour » et l’a récompensé à la maison avec de nombreuses friandises, dont un grand os de bœuf, une de ses gourmandises préférées.

La police du Sussex a confirmé que 2 hommes avaient été blessés lors de cette agression : un homme de 29 ans blessé au visage et à l'oreille, et un homme de 28 ans, frappé au visage à travers la vitre du taxi. L’auteur des faits est quant à lui en détention.

Même si l’agression a fait plusieurs blessés et qu’une enquête policière est en cours, le courage de Mars reste certainement l’élément qui a positivement marqué les esprits !