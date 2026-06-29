« C'est mon héros, mon ange », un Caniche réveille sa maîtresse juste à temps alors que sa maison est ravagée par un incendie (vidéo)

Les animaux ont parfois un instinct étonnant pour protéger ceux qu’ils aiment. C’est le cas de Squilliam, un Caniche qui a alerté sa maîtresse en pleine nuit alors qu’un incendie se déclarait dans leur maison. Sans ses aboiements répétés, Aida Kelly n’aurait peut-être pas eu le temps de fuir.

Parfois, nos compagnons à 4 pattes savent mieux que personne quand quelque chose ne va pas. Aida Kelly peut en témoigner ! Cette habitante de West Milford, dans le New Jersey (États-Unis), a en effet été sauvée grâce à la réactivité de son Caniche, Squilliam, alors qu’un incendie ravageait sa maison.

Des aboiements salvateurs

Récemment, vers 1 heure du matin, ce chien âgé de 3 ans et demi s’est soudainement mis à aboyer sans relâche pour réveiller sa maîtresse. Malgré les demandes d’Aida de se taire, Squilliam a continué d’insister, allant jusqu’à s’approcher de son lit.

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« Il s'approche de mon lit, fait des allers-retours, monte sur mon lit, et je me suis exclamée : “Oh mon Dieu, quoi ? Quoi ?” », a-t-elle expliqué à CBS News New York. « Soudain, j'entends les détecteurs de fumée se déclencher : bip, bip, bip. »

Comprenant le danger, Aida Kelly a attrapé son chien et a pu sortir de la maison, déjà envahie par les flammes. « Je me suis dit : oh mon Dieu, il y a le feu ! », a-t-elle déclaré. « J'ai couru, et c'était dans le salon, la maison était déjà en flammes. » Pour elle, Squilliam est devenu un véritable héros.

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« C'est le meilleur »

Après l’incendie qui a détruit sa maison, Aida Kelly garde surtout en mémoire le courage de son toutou. Malgré la violence du feu, le Caniche a réussi à alerter sa maîtresse à temps et lui a permis de s’échapper avant l’arrivée des secours. Lorsque les pompiers sont intervenus, une grande partie de la maison était déjà en proie aux flammes. Si les enquêteurs n’ont pas encore établi avec certitude l’origine du sinistre, Aida estime qu’une rallonge électrique reliée à un réfrigérateur installé à l’extérieur pourrait être à l’origine de l’incendie.

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Si elle a tout perdu dans le drame, elle estime toutefois avoir gagné l’essentiel : la vie, grâce à son compagnon à 4 pattes. « C’est mon héros, mon ange », a-t-elle confié, pleine de reconnaissance. « C'est le meilleur. »

Pour elle, Squilliam est bien plus qu’un animal de compagnie : il est celui qui l’a protégée au moment où elle en avait le plus besoin.

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L’histoire de Squilliam rappelle que nos compagnons à 4 pattes peuvent parfois adopter des comportements inhabituels lorsqu’ils perçoivent un danger. Certains signes peuvent être des appels à l’aide ou des tentatives pour attirer notre attention :

Des aboiements inhabituels ou insistants sans raison apparente ;

Un chien qui vient chercher son maître avec insistance ;

Des allers-retours répétés ou un comportement agité ;

Un animal qui fixe une porte, une pièce ou une source de danger.

Bien entendu, ces réactions ne signifient pas toujours qu’un danger est présent, mais elles méritent parfois qu’on y prête attention…