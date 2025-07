Formés intensivement à la détection de couteaux, ces chiens pourraient participer à faire baisser la criminalité dans les 10 prochaines années

On connait déjà la place prégnante des chiens dans la police, et leur rôle désormais incontournable, notamment pour la détection de substances illicites. Récemment, au Royaume Uni, des chiens ont débuté une formation ayant pour vocation de détecter l’utilisation de couteaux ayant servi à des agressions ou des crimes. Le travail sera de longue haleine, mais portera sans doute ses fruits dans les prochaines années.

L’élaboration de cette formation canine est le fruit d’un long processus scientifique. Désormais, certains canidés ayant déjà une patte dans le monde de la police, et selon leur profil, ont la possibilité de se former sur un nouveau sujet : la détection d’un composé chimique présent sur les couteaux.

BBC

Une recherche scientifique de pointe

Les chiens policiers n’auront pas la possibilité de retrouver la trace de couteaux en eux-mêmes, mais seront capables de repérer l’odeur d’un couteau qui est entré en contact avec de la peau ou de la chair humaine.

Grâce à des équipes de chercheurs de l’Université Texas Tech, expliquait la BBC, l’odeur en question a pu être synthétisée, afin de permettre un entraînement intensif chez les chiens renifleurs.

BBC

Une formation spécifique et exigeante

La formation des chiens est encore en phase expérimentale. Pour l’heure, aucun canidé de la police n’est en mesure de détecter les couteaux. Il faudra encore plusieurs mois, voire plusieurs années pour que tout se mette en place et que la procédure soit bien rodée.

Certains chiens de la police du Devon ou de Cornouailles, triés sur le volet, ont eu l’occasion de commencer les entraînements, expliquait un formateur, Brian Mence.

Le travail avec les chiens consiste principalement à créer des associations positives entre « odeur » et « récompense ». Le formateur ajoutait : « Dans la plupart des cas, c’est leur donner leur jouet préféré ».

« Nous sommes déterminés dans notre mission »

Pour la police britannique, l’objectif est clair : « réduire de moitié la criminalité au couteau sur une décennie ».

Des lois sont déjà en vigueur, mais la mission reste perfectible. Un porte-parole expliquait : « Nous avons interdit les couteaux et les machettes et nous mettons plus de policiers de quartier dans les rues pour rendre nos communautés plus sûres tout en stimulant le développement de technologies innovantes ».

Les chiens renifleurs de couteaux ont de l’avenir. Pour l’heure, ils s’entraînent intensément et comptent bien atteindre prochainement les objectifs fixés au niveau national.