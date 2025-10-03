Le flair aiguisé d'un Berger Allemand met les enquêteurs sur la piste d'une fillette autiste disparue dans la montagne

Quand les pompiers d'une caserne sud-coréenne ont reçu un appel signalant la disparition d'une fillette en situation de handicap mental, ils n'ont pas perdu une seconde. Chaque minute pour la retrouver était précieuse, car elle s'était perdue dans la montagne. Ils ont alors eu besoin d'un coup de patte pour la localiser dans la végétation très dense.

Au fil des missions, Turi, un Berger Allemand, a prouvé que ses collègues pouvaient compter sur lui. Ce chien de recherche a permis de localiser des personnes disparues, dont une fillette atteinte d'un trouble du spectre autistique et perdue dans la montagne.

Cette dernière, âgée seulement d'une dizaine d'années comme le précise The Chosun Daily , s’est égarée dans une zone montagneuse à proximité de Sacheon, en Corée du Sud. Il était un peu plus de 11h quand l'alerte a été donnée aux pompiers locaux. Lesquels sont immédiatement partis à sa recherche, car chaque seconde comptait pour retrouver la jeune femme saine et sauve.

Un odorat sur développé

Au départ, les pompiers, les policiers et d'autres institutions ont mené les recherches conjointement. Malgré les moyens déployés, les sauveteurs ne sont pas parvenus à retrouver la disparue. La densité de la végétation sur place, entre autres, rendait la mission particulièrement difficile et empêchait les équipes de progresser. Mais tout n'était pas perdu, car il restait encore une solution : envoyer Turi sur place.

Quartier général des pompiers de Gyeongnam

Le chien a été amené sur les lieux et s'est mis à rechercher la trace de la fillette. Accompagné de son binôme, le pompier Kim Seung-hwan, Turi a pisté l’enfant à l’aide de son flair jusqu'à arriver à sa hauteur. La pauvre s'était assise, épuisée par son périple, mais était à priori en bonne santé. Les recherches ont duré environ 4 heures au total.

A lire aussi : Un minuscule Loulou de Poméranie fait courageusement face à un ours ayant détruit la clôture pour s'introduire chez ses maîtres

Un chien compétent

Une fois de plus, Turis a permis de mener à bien une mission qui aurait été probablement bien plus difficile sans son aide. Ses collègues ont conscience qu'il est un atout précieux pour l'équipe et ils le regretteront certainement l'année prochaine, quand il prendra sa retraite. En attendant, nul doute que le toutou continuera de les soutenir et de protéger sa communauté