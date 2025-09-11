Avec sa chienne d'assistance à ses côtés, ce garçon atteint d'autisme trouve enfin le courage de découvrir le monde

Quand un chien d’assistance rejoint une famille, c’est une véritable transformation de vie qui s’opère. Peggy, une Labrador au grand cœur, a bouleversé l’existence du jeune Noah et de ses proches.

L’accompagnement, l’aide pratique et le soutien émotionnel qu’apporte un chien d’assistance à son maître atteint d’un trouble ne changent pas que la vie de ce dernier. Ils améliorent également le quotidien de tous les membres de sa famille. Rapportée par le Warwickshire World , l’histoire du jeune Noah et de son amie à 4 pattes Peggy en est la parfaite illustration.

Noah Shone, 10 ans, ses parents Kay et Robert, ainsi que leur chienne Peggy habitent Rugby dans le Warwickshire, en Angleterre.

Le garçon est atteint d’autisme. Il était isolé et renfermé sur lui-même, ne sortant que pour aller à l’école. Depuis l’arrivée, il y a 2 ans, de la Labrador Retriever au pelage Red Fox, il n’est plus du tout le même. Noah est désormais plus enclin à sortir, à faire des découvertes et des rencontres.

“Il a tellement grandi, dit Robert. Peggy l’a accompagné à chaque étape de son parcours [par] sa présence apaisante [et en étant] sa compagne constante et, comme on le dit souvent, sa jumelle canine”.

Aujourd’hui, l’enfant se rend à des anniversaires, va au restaurant ou encore chez le coiffeur (chose impensable auparavant), part en vacances, participe à des pièces de théâtre à l’école, suit des cours de natation et s’est même découvert une passion pour la lecture grâce à Peggy. Ensemble, ils vont à la librairie et à la bibliothèque de la ville.

“Le lien qui unit Noah et Peggy est indescriptible”

Formée par l'association britannique Support Dogs, la chienne d’assistance a eu un tel effet sur Noah que celui-ci a décidé d’aider à son tour, contribuant à des collectes au profit de ladite organisation.

Peggy est “la partenaire parfaite à laquelle nous ne nous attendions pas”, confie Robert. Lui et Kay sont d’ailleurs atteints d’une forme plus légère d’autisme. Toute la famille bénéficie de la présence de la chienne. Elle leur apporte réconfort, calme et sérénité au quotidien.

“Le lien qui unit Noah et Peggy est indescriptible, poursuit le père.. Elle fait partie de nous.”

“Nous sommes ravis d'apprendre l'impact incroyable que Peggy a eu, a déclaré, pour sa part, Rita Howson, directrice générale de Support Dogs. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons.”

Support Dogs / Facebook