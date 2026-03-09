  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Habituée à apaiser les chiens de son refuge cette femelle Lévrier irlandais materne tendrement 3 chatons malades (vidéo)

Habituée à apaiser les chiens de son refuge cette femelle Lévrier irlandais materne tendrement 3 chatons malades (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Accueillir des animaux en famille d’accueil réserve parfois de belles surprises. Si Chicken, une adorable femelle Lévrier irlandais, est plutôt habituée à se faire des amis canins, elle s’est immédiatement montrée douce et protectrice lorsqu’elle a vu arriver à la maison de minuscules chatons en détresse. La grande chienne a d’ailleurs veillé sur eux avec la patience d’une véritable maman de substitution !

Illustration : "Habituée à apaiser les chiens de son refuge cette femelle Lévrier irlandais materne tendrement 3 chatons malades (vidéo)"
© @ginormous.chicken / TikTok

Depuis qu’elle est toute petite, Chicken a l’habitude de suivre son humain partout, même au travail. Cette douce chienne de race Lévrier irlandais passe en effet la plupart de ses journées à ses cotés, à la Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals (MSPCA-Angell) (États-Unis).

Au fil du temps, la boule de poils a révélé un talent inattendu au refuge : celui d’apaiser les autres chiens, en particulier les chiots. D’un naturel très calme, Chicken réussit à rassurer les plus jeunes lors de leur arrivée et leur apporte un peu de sérénité. Parfois, il arrive que sa mission se prolonge à la maison d’une tout autre manière, comme en témoigne une attendrissante vidéo relayée par PawNation.

Une maman de substitution

À la mi-février, les maîtres de Chicken ont ainsi reçu une demande urgente pour accueillir 3 chatons en famille d’accueil, le temps d’un week-end. Les petits étaient alors dans un état préoccupant. Infestés de puces, ils ont même dû bénéficier d’une transfusion sanguine avant même d’être accueillis par leur nouvelle famille temporaire.

Illustration de l'article : Habituée à apaiser les chiens de son refuge cette femelle Lévrier irlandais materne tendrement 3 chatons malades (vidéo)

© @ginormous.chicken / TikTok

À leur arrivée, ils ont donc reçu un bon bain, supervisé avec beaucoup d’intérêt par Chicken. Cette gentille géante a de toute évidence eu un coup de cœur pour ces petits chats en détresse et a immédiatement décidé de les prendre sous son aile. On peut dire qu’elle est même rapidement devenue leur maman de substitution.

De leur côté, les chatons l’ont immédiatement adoptée : douce et patiente, Chicken a su les rassurer et les câliner avec une gentillesse qui a conquis tout le monde !

@ginormous.chicken

? original sound - Ginormous Chicken

Internet sous le charme de « Chicken et ses nuggets »

La vidéo de Chicken et de ses petits protégés n’a pas tardé à faire fondre les internautes. Des centaines de commentaires ont afflué, beaucoup d’utilisateurs proposant des noms adorables pour les chatons. L’un d’eux a même évoqué avec humour « Chicken et ses nuggets ».

D’autres ont surtout été attendris par la situation improbable : « Un lévrier irlandais (ma race préférée) qui est famille d’accueil pour des chatons et qui s’appelle Chicken ??? Je m’abonne immédiatement ! », s’est amusée une spectatrice.

A lire aussi : Filmés à leur insu, son Labrador et le chien d'accueil partagent un moment si tendre qu'elle annule l'adoption prévue (vidéo)

Illustration de l'article : Habituée à apaiser les chiens de son refuge cette femelle Lévrier irlandais materne tendrement 3 chatons malades (vidéo)

© @ginormous.chicken / TikTok

« Ça me fait vraiment plaisir de savoir que quelque part dans le monde, un énorme chien nommé Chicken est la maman d’accueil de tout petits chatons ! », a ajouté un autre commentateur.

Une chose est sûre : Chicken et ses minuscules pensionnaires ont conquis le cœur du public !

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Avant sa lourde opération cette petite fille atteinte de leucémie retrouve le sourire grâce à 2 Golden Retrievers de thérapie (vidéo) Emotion

Avant sa lourde opération cette petite fille atteinte de leucémie retrouve le sourire grâce à 2 Golden Retrievers de thérapie (vidéo)

Emma et Ellie, 2 Golden Retrievers, sont connues au Children’s National Hospital de Washington DC (États-Unis) où...

10:53 | Par P. Dubreuil