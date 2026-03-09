Habituée à apaiser les chiens de son refuge cette femelle Lévrier irlandais materne tendrement 3 chatons malades (vidéo)

Accueillir des animaux en famille d’accueil réserve parfois de belles surprises. Si Chicken, une adorable femelle Lévrier irlandais, est plutôt habituée à se faire des amis canins, elle s’est immédiatement montrée douce et protectrice lorsqu’elle a vu arriver à la maison de minuscules chatons en détresse. La grande chienne a d’ailleurs veillé sur eux avec la patience d’une véritable maman de substitution !

Depuis qu’elle est toute petite, Chicken a l’habitude de suivre son humain partout, même au travail. Cette douce chienne de race Lévrier irlandais passe en effet la plupart de ses journées à ses cotés, à la Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals (MSPCA-Angell) (États-Unis).

Au fil du temps, la boule de poils a révélé un talent inattendu au refuge : celui d’apaiser les autres chiens, en particulier les chiots. D’un naturel très calme, Chicken réussit à rassurer les plus jeunes lors de leur arrivée et leur apporte un peu de sérénité. Parfois, il arrive que sa mission se prolonge à la maison d’une tout autre manière, comme en témoigne une attendrissante vidéo relayée par PawNation.

Une maman de substitution

À la mi-février, les maîtres de Chicken ont ainsi reçu une demande urgente pour accueillir 3 chatons en famille d’accueil, le temps d’un week-end. Les petits étaient alors dans un état préoccupant. Infestés de puces, ils ont même dû bénéficier d’une transfusion sanguine avant même d’être accueillis par leur nouvelle famille temporaire.

© @ginormous.chicken / TikTok

À leur arrivée, ils ont donc reçu un bon bain, supervisé avec beaucoup d’intérêt par Chicken. Cette gentille géante a de toute évidence eu un coup de cœur pour ces petits chats en détresse et a immédiatement décidé de les prendre sous son aile. On peut dire qu’elle est même rapidement devenue leur maman de substitution.

De leur côté, les chatons l’ont immédiatement adoptée : douce et patiente, Chicken a su les rassurer et les câliner avec une gentillesse qui a conquis tout le monde !

Internet sous le charme de « Chicken et ses nuggets »

La vidéo de Chicken et de ses petits protégés n’a pas tardé à faire fondre les internautes. Des centaines de commentaires ont afflué, beaucoup d’utilisateurs proposant des noms adorables pour les chatons. L’un d’eux a même évoqué avec humour « Chicken et ses nuggets ».

D’autres ont surtout été attendris par la situation improbable : « Un lévrier irlandais (ma race préférée) qui est famille d’accueil pour des chatons et qui s’appelle Chicken ??? Je m’abonne immédiatement ! », s’est amusée une spectatrice.

© @ginormous.chicken / TikTok

« Ça me fait vraiment plaisir de savoir que quelque part dans le monde, un énorme chien nommé Chicken est la maman d’accueil de tout petits chatons ! », a ajouté un autre commentateur.

Une chose est sûre : Chicken et ses minuscules pensionnaires ont conquis le cœur du public !