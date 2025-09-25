Le destin n’a pas épargné cet homme et cette chienne, pourtant leurs accidents vont les lier pour la vie (vidéo)

Bien que ce ne soit pas toujours évident, il arrive que du positif ressorte d’une épreuve pourtant traumatisante. Aussi, lorsque Zack Monticello et la chienne Mika ont tous les 2 perdu un membre, il leur était sûrement difficile d’imaginer ce qu’ils pourraient en tirer de bon. Pourtant, sans leurs accidents, ils n’auraient probablement jamais connu une amitié comme celle qu’ils vivent désormais.

Lors de ses enquêtes , le bureau du shérif du comté de Maricopa (États-Unis) est amené à saisir des animaux. Certains d’entre eux sont parfois dans un tel état qu’ils nécessitent une prise en charge médicale. Afin de faciliter cette dernière, le shérif a décidé de créer une unité spéciale : le MCSO Animal Safe Haven (MASH).

Pour Mika, ce service a été plus que salutaire. En effet, la pauvre bête avait été gravement blessée par balle à l’une de ses pattes. Malheureusement, celle-ci a dû être amputée, mais la chienne a survécu. Le sergent Gary Miller se souvient : “Une fois l'affaire gagnée, elle nous a été confiée et elle n'attendait plus que le bon adoptant pour la récupérer”.

C’est à ce moment qu’intervient Zack Monticello. Lui aussi a dû faire face à l'amputation de l’un de ses membres. Il a effectivement perdu son bras droit à la suite d’un accident de véhicule utilitaire. C’est à l’occasion d’un reportage de la chaîne d’informations locale que Zack a fait la connaissance de Mika. Il a tout de suite été touché par son caractère joyeux et, surtout, par cette histoire qu’ils partageaient. La suite s’est déroulée très vite, comme il le raconte à abc15 : “J'étais [au refuge] un jour ou deux jours plus tard et elle rentrait à la maison”.