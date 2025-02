Doué d’une intelligence émotionnelle hors normes, ce Golden Retriever réagit aux bébés animaux qu’il voit à la télévision (vidéo)

La télévision est un objet qui fascine de nombreux animaux. Chats et chiens peuvent passer des heures à la regarder, parfois sans y réagir, parfois en souhaitant rentrer en interaction avec ce qu’ils voient sur le petit écran. Blueberry, un Golden Retriever, impressionne ses propriétaires par sa capacité à déceler les émotions des bébés animaux. Très empathique, le chien est un exemple d’attention et d’intelligence émotionnelle.

Blueberry le Golden Retriever aime regarder la télévision avec ses humain et sa sœur canine Bella. Cette dernière a de la chance d’avoir un frère aussi attentif, qui veille tout le temps à son bien-être. Dans cette famille composée de 4 enfants et de leurs parents, l’admiration à l’égard de celui qu’on appelle « Blue » est une évidence, en particulier lorsque celui-ci montre qu’il peut venir en aide aux plus démunis, y compris les petits animaux de la télévision. Sa famille ne manque tout de même pas de rassurer le canidé très sensible aux émotions d’autrui.

@bellaandblueberry / Instagram

Une véritable passion

Blueberry a une activité favorite : regarder la télévision. Dès qu’il le peut, il s’installe à côté de sa famille pour écouter la douce voix de son présentateur et documentariste animalier préféré : David Attenborough. Les voix off de cet expert ont toujours le même effet sur Blue qui focalise tout de suite son attention sur l’écran et reste à l’affût de ce qui s’y déroule.

@bellaandblueberry / Instagram

Ses propriétaires ont remarqué que Blue avait une préférence pour les émissions mettant en avant les bébés animaux. Lorsque ces derniers font entendre leur cri, Blue y réagit de la plus émouvante des manières, comme s’il voulait s’occuper d’eux.

Une intelligence émotionnelle connue chez le Golden Retriever

Le Golden Retriever, soulignait Parade Pets, est connu pour son empathie et sa bienveillance hors du commun. Capables de se mettre au service des autres, humains comme animaux, ils aiment se sentir utiles et veiller au bien-être d’autrui. Cette capacité doit être surveillée par les propriétaires qui doivent s'assurer du bon équilibre de l’animal. La maîtresse de Blue expliquait dans la vidéo partagée sur Instagram qu’elle devait rassurer son chien qui bascule parfois de l’empathie vers une hyper émotivité.

@bellaandblueberry / Instagram

Selon certains experts, les chiens de cette race ont une intelligence émotionnelle, une capacité à reconnaître les émotions et les états d’âme, élevées. Ils se situeraient au même stade que des enfants de 2 ou 3 ans qui ont une perméabilité affective particulièrement exacerbée. Les Golden Retrievers sont d’excellents chiens de soutien émotionnel, avec une capacité à assister les plus fragiles.

Blue a déjà transmis son « super pouvoir » à sa sœur Bella et ses propriétaires ont bien de la chance d’avoir un duo aussi sensible et intelligent à leurs côtés.