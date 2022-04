Le soutien adorable d'un chien de ferme qui nourrit un agneau orphelin au biberon

Ted le Labrador Retriever répond toujours présent quand il s’agit d’aider sa maîtresse à la ferme. L’activité qu’il préfère, c’est de donner le biberon à Frank, un agneau dont la mère ne produit pas assez de lait pour le nourrir. Entre le chien et le jeune ovin, c’est une belle amitié qui s’est mise en place.

Les images montrant un chien nourrir un agneau au biberon dans une ferme du sud-ouest de l’Angleterre sont particulièrement touchantes.

Le canidé en question est un Labrador Retriever de 7 ans répondant au nom de Ted. Depuis la naissance de Frank, un agneau de 6 semaines, il se montre très tendre et bienveillant à son égard.



Mirror

Leur propriétaire Libbie Harris, 29 ans, donne le biberon à Frank car sa mère n’a pas suffisamment de lait à lui donner. Dans sa ferme située à Bristol, elle a beaucoup de travail et doit nourrir 2 autres agneaux 3 fois par jour. Elle a donc eu l’idée d’enseigner à Ted à tenir le biberon pour Frank. Chose qu’il n’a eu aucun mal à apprendre.

« C'est pratique d'avoir une aide supplémentaire »

Au début, elle lui confiait le biberon dès le départ, mais celui-ci était un peu trop lourd pour le chien. « Maintenant, je lui donne le biberon à moitié vide et je peux nourrir les deux autres [agneaux] en même temps », dit-elle au Mirror.



Mirror

A lire aussi : Un Golden Retriever à 3 pattes pose fièrement avec sa nouvelle prothèse et émeut les internautes

« C'est pratique d'avoir une aide supplémentaire », ajoute la fermière, qui explique que Ted prend son rôle très au sérieux et en semble même très fier. Le Labrador sait aussi se détendre, et son jeune compère n’est alors jamais bien loin. « J'ai 8 chiens de travail mais Ted est le plus détendu du groupe, indique-t-elle. Il aime se détendre et Frank sautille généralement autour de lui. »

Extrêmement faible et vulnérable à sa naissance, l’agneau a aujourd’hui bien grandi et est en pleine forme. Ted l’y a beaucoup aidé.