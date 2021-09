Le confinement aurait eu des effets négatifs sur la santé mentale de votre chat

Photo d'illustration

Les chats ont mal vécu les périodes de confinement rendues nécessaires par la pandémie de Covid-19 et continuent d’en souffrir. C’est ce que révèle une étude réalisée par une équipe de chercheurs australiens et dont les conclusions ont été publiées récemment.

La pandémie de Covid-19 n’a pas été sans conséquences sur notre quotidien. Elle a également affecté celui de nos animaux de compagnie, surtout les chats. Pour nos amis félins, les périodes de confinement ont laissé des séquelles sur le plan mental, comme le prouve une étude effectuée en Australie. C’est ce que rapporte Grazia ce vendredi 3 septembre.

Les mesures prises pour tenter d’endiguer la propagation du virus Sars-Cov-2 et de ses variants ont quelque peu bousculé les habitudes et l’environnement des chats. Du jour au lendemain, ils devaient composer avec l’omniprésence de leurs familles, confinées, alors qu’ils étaient habitués à passer le plus clair de leurs journées seuls à la maison.

50% des propriétaires de chats ont vu l’humeur et le comportement de leurs compagnons changer

Ce qui a eu un impact sur leur bien-être, si l’on en croit les résultats de l’étude en question, menée par des chercheurs à l’Université James Cook à Townsville, dans l’Etat du Queensland (Nord-est de l’Australie). Il ressort de ces travaux dirigés par le Dr Jessica Oliva, maître de conférences en psychologie, que près d’un propriétaire de chat sur 2 a noté un changement d’humeur et de comportement chez son animal de compagnie pendant le confinement.

Les auteurs de l’étude ont analysé une multitude de données sur le quotidien de près de 400 personnes avec ou sans animal. Ils ont relevé que les chiens avaient globalement mieux vécu ces longues phases d’isolement ; à l’inverse des chats, ils ont apprécié cette possibilité qu’ils ont eue de passer davantage de temps avec leurs maîtres. Les canidés ont toutefois dû subir les conséquences du déconfinement, dont le fait d’avoir été soudainement privés de la présence de leurs humains.

Rappelons aussi que bon nombre d’animaux de compagnie, adoptés pendant le confinement dans le but de se sentir moins seul, ont souffert à plus d’un égard ; méconnaissance des devoirs et responsabilités du propriétaire (soins, garde, alimentation, sorties…), contraintes, stress…