Maltraité dans la rue par des enfants, ce chien au grand cœur rêve aujourd’hui d’un foyer aimant pour la vie (vidéo)

Terrifié par l’homme à cause de ses maltraitances passées, Mahmoud fuyait tout le monde. Grâce à la complicité d’un ami canin, ce gentil chien errant a heureusement pu être mis en sécurité dans un refuge où il a lentement réappris à faire confiance. Aujourd’hui, Mahmoud est un amour de toutou qui n’espère qu’une seule chose : qu’on l’adopte et qu’on l’aime pour toujours.

Depuis plusieurs mois déjà, les habitants de Villamaléa, un petit village à environ 60 km au nord d’Albacete (Castille-La Manche, Espagne), avaient remarqué un chien errant en bien piteux état. Le quadrupède au pelage blanc était très maigre et mal nourri. Et pour cause ! Une chaîne lui enserrait le cou et l’empêchait de manger correctement. Les malheurs de ce pauvre toutou ne s’arrêtaient malheureusement pas là : des adolescents du village avaient en effet commencé à le frapper et à le maltraiter. Alertée par cette triste histoire, l’association Galgos New Life a alors décidé de passer à l’action avec l’aide de sauveteurs locaux.

Un chien trop méfiant pour être sauvé ?

Basée à Mèze dans l’Hérault (34), Galgos New Life est une association qui participe au sauvetage des Galgos et des Podencos d'Espagne et qui permet à certains chiens de refuge de trouver un foyer en France.

En arrivant sur place, ses équipes ont vite compris que la tâche ne serait pas aisée. Baptisé Mahmoud, le chien avait en effet peur de tout depuis qu'il avait été frappé. Il se cachait ou s'enfuyait dès qu’on essayait de l’approcher. Impossible de le capturer !

Malgré tout, il semblait chercher de la compagnie. C’est d'ailleurs une rencontre avec un autre chien qui allait finalement tout changer…

Un jour, une femme qui promenait régulièrement son fidèle compagnon dans le village a croisé la route de Mahmoud. Surmontant sa méfiance, le chien errant a commencé à suivre le duo le long du chemin. Les fois suivantes, le toutou était toujours au rendez-vous et les promenades devenaient de plus en plus longues. La complicité développée avec cet ami canin a certainement permis de rassurer Mahmoud qui reprenait petit à petit confiance.

Finalement, ce qui n’était qu’une promenade habituelle s’est un jour transformé en sauvetage. Guidé par ses nouveaux amis jusqu’au refuge, Mahmoud est entré de lui-même dans l’établissement. Il a continué à les suivre, en traversant les lieux, jusqu’à ce qu’on referme les portes derrière eux. Après un mois de tentatives vaines pour l’attraper, Mahmoud était enfin en sécurité !

Une renaissance au refuge

Une fois au refuge, Mahmoud était encore très méfiant et terrifié : il ne laissait personne le toucher. Les sauveteurs ont quand même pu lui retirer l’horrible chaîne qu'il avait autour de son cou et qui le laissait à peine respirer. Le doux chien blanc d’environ 3 ans a alors progressivement compris que les humains pouvaient aussi faire preuve de gentillesse. Il a peu à peu mis de côté la terreur que lui inspiraient les bipèdes pour rechercher leur affection.

Aujourd’hui, Mahmoud va beaucoup mieux. Il est plein de joie et très affectueux. « Il ne demande que des bisous et des caresses », assurent les membres de Galgos New Life sur Animaux.fr, la plateforme lancée par Woopets pour favoriser l’adoption responsable.

Ses anges gardiens ne tarissent d’ailleurs pas d’éloges à son sujet. Obéissant, joueur, sociable avec les autres chiens, bon avec les enfants... Mahmoud est un chien merveilleux qui fera le bonheur de la famille qui lui donnera une chance.

Très expressif et attachant, ce gentil chien est encore marqué par son passé douloureux et certains gestes forts peuvent encore l’effrayer. Il aura donc besoin d’adoptants aimants et patients, prêts à continuer l’apprentissage de la laisse (un exercice qu’il n’apprécie pas beaucoup…) et, si possible, possédant un jardin.

Et si sa seconde chance, c’était vous ? Mahmoud est adoptable dans toute la France.

Pour en savoir plus à son sujet ainsi que sur la procédure d’adoption, rendez-vous sur Animaux.fr.