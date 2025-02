Ce chien est triste de voir sa petite soeur partir à la crèche mais lui réserve un accueil d'autant plus joyeux à son retour (vidéo)

Tout était parfait pour Bentley, qui pouvait passer toute la journée à jouer avec la fille de ses propriétaires et veiller sur elle. Le moment était toutefois venu pour cette dernière de découvrir la crèche. Ses départs matinaux attristaient le chien, mais ses retours sont désormais fêtés comme il se doit.

Bentley le Goldendoodle est la vedette du compte Instagram « @minidoodlebentley », qui rassemble 321 000 followers.

Ce chien à la joie de vivre débordante était déjà heureux avec ses maîtres et leur fils. Il l’est encore plus depuis que ses humains ont eu un bébé, une adorable fillette.

Bentley a tout de suite adoré la petite. Il s’est fortement attaché à elle et est devenu très protecteur à son égard. Les enfants l’aiment tout autant, le couvrent de câlins et sont ravis de jouer avec lui.

Le chien a pourtant vécu un petit déchirement récemment. Il était temps pour sa petite sœur d’aller à la crèche. Ce qui signifiait que, lui qui avait l’habitude de l’avoir à ses côtés toute la journée, il allait devoir supporter son absence.

Le matin, juste avant le départ, Bentley s’est empressé de rejoindre le bébé. La fillette était prête, confortablement installée sur son siège auto. Le canidé lui a apporté sa balle de tennis préférée et l’a déposée dans son siège.

Il a même essayé de monter dans la voiture pour l’accompagner, mais les parents lui ont fait comprendre qu’il devait l’attendre sagement à la maison.



minidoodlebentley / Instagram

Un joyeux rituel

Si Bentley était triste de la voir le quitter, cela n’a fait que rendre leurs retrouvailles plus joyeuses encore. Quand la journée s’est achevée et que sa jeune amie est rentrée, il n’a pas manqué de lui faire la fête. Il n’a d’ailleurs même pas attendu qu’on la fasse descendre ; il a sauté à bord et lui a souhaité la bienvenue à sa manière.

C’est devenu un rituel quotidien dont Bentley ne peut plus se passer et qui fait le bonheur de toute sa famille.

C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, partagée le 26 janvier 2025 sur Instagram et relayée par Parade Pets :

