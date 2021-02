Le chien retrouvé sur un parking, affamé et en état d'hypothermie a repris 10 kilos !

Les nouvelles concernant Ethan, le chien squelettique découvert sur un parking du Kentucky, sont plutôt bonnes. L’association qui l’a recueilli et prend soin de lui a récemment publié des informations et des images plus que rassurantes sur les réseaux sociaux.

Le 29 janvier dernier, l’équipe de la Kentucky Human Society, basée à Louisville dans l’Etat du Kentucky, découvrait un chien extrêmement maigre et faible sur le parking de son refuge.

L’animal âgé de 3 ans était si mal en point qu’il n’était plus capable de se tenir sur ses pattes. Il n’avait même plus la force de lever la tête. Bénévoles et vétérinaires se demandaient s’il allait pouvoir survivre, mais ils se sont relayés jour et nuit pour l’aider à y parvenir. Ils continuent d’ailleurs à le faire.

Si ses chances de s’en sortir paraissaient réduites au départ, la situation semble avoir changé ces derniers jours, grâce à la détermination de ces gens dévoués et à celle du chien lui-même.

Ethan est sur la bonne voie

Comme le rapporte WLKY, en effet, Ethan se porte de mieux en mieux. Il a repris près de 10 kg depuis son sauvetage. Il reçoit plusieurs repas par jour qu’il engloutit avec beaucoup d’appétit et, désormais, sans être aidé.

C’est ce dont on peut se rendre compte dans la vidéo ci-dessous, postée ce mercredi sur la page Facebook de la Kentucky Human Society.

L’association a remercié tous ceux qui ont exprimé leur sympathie et apporté leur soutien, ajoutant que les dons continuaient d’affluer.

Un peu plus tôt, elle avait publié d’autres images montrant Ethan profiter d’un repos bien mérité sur son confortable couchage et entouré de jouets. On y apprenait également qu’il s’était remis à marcher sans assistance.

