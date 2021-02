Des vétérinaires se battent pour garder en vie un chien retrouvé sur un parking, affamé et en état d'hypothermie

Découvert dans un état critique, un chien abandonné se bat pour survivre avec l’aide des bénévoles et des vétérinaires. Des progrès ont été constatés, mais les gens qui s’occupent de lui restent vigilants, car il est encore particulièrement vulnérable.

Vendredi dernier (29 janvier) à la mi-journée, l’équipe de la Kentucky Human Society faisait une triste découverte sur le parking du refuge, situé à Louisville dans l’Etat du Kentucky. Un chien très mal en point venait d’y être abandonné, rapporte WDRB.

Extrêmement maigre, le canidé, dont l’âge a été estimé à 3 ans, était victime de négligence et de malnutrition. Les membres de l’association se demandaient même comment il avait pu survivre dans ces conditions.

Emily Bewley, vétérinaire à la Kentucky Human Society, indique qu’elle n’a pas pu prendre sa température avec son thermomètre, tant il était faible. Pour elle, le chien était « probablement à quelques heures de la mort ».

Les bénévoles, qui l’ont appelé Ethan, étaient toutefois bien décidés à le sauver. C’est ce que montre une vidéo publiée ce lundi sur la page Facebook de l’organisation. L’animal squelettique devait être aidé pour tenir sur ses pattes, mais ses sauveurs n’ont cessé de l’encourager.

Dans une autre séquence plus récente, on peut voir les petits progrès réalisés par Ethan. S’il doit toujours être soutenu, il cherche désormais à s’appuyer sur ses pattes pour avancer.

Un léger mieux, mais le chien n’est pas encore sauvé

Le chien n’est pas encore tiré d’affaire. Il ne peut pas s’alimenter seul, même s’il a un gros appétit, ce qui demeure rassurant. Alors que, au vu de sa taille, il devrait peser une trentaine de kilogrammes, il n’en affiche que 15 sur la balance.

Les vétérinaires ne peuvent pas le vacciner pour le moment, car son système immunitaire est trop faible.

De nombreuses personnes ont contacté le refuge dans le but de l’adopter. Toutefois, Ethan ne sera pas prêt avant un bon moment. Il est toujours hospitalisé, et doit retrouver des forces et gagner du poids.

« Tout ce que nous essayons de faire actuellement, c'est de nous assurer qu'il reste en vie et qu'il puisse s'épanouir », a déclaré Andrea Blair, porte-parole de la Kentucky Human Society.