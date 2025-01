Une dame vient en aide à un chien qu'elle croit errant avant de découvrir via les réseaux sociaux qu'on le cherchait depuis 2 semaines

Anja Abrogar était à un restaurant du quartier de Poblacion dans la ville de Makati, près de Manille (Philippines), quand un chien qu’elle croyait errant a attiré son attention. « Il était très maigre, mais il avait un collier, raconte-t-elle à GMA News Online. J’ai donc eu le sentiment qu’il avait peut-être un propriétaire et qu’il était perdu ».

Elle-même maîtresse d’un chien, elle a tout de suite voulu l’aider. Elle a tenté de s’approcher de lui, notamment en lui proposant de la nourriture pour chien apporté par son chauffeur, mais cette dernière ne semblait pas l’intéresser.

Il marchait aux abords d’une rue très fréquentée, et Anja Abrogar avait peur qu’il ne traverse et se fasse renverser par une voiture.

Elle a emprunté une gamelle qu’elle a remplie d’eau. Le chien n’a pas voulu boire non plus, mais il est finalement venu vers elle avant de s’éloigner à nouveau. Anja Abrogar s’est mise à le suivre et a repéré une échoppe vendant du poulet frit. Elle en a acheté et proposé au canidé, et cette fois-ci, il a accepté de manger.

Pendant que le quadrupède était auprès d’elle, Anja Abrogar a appelé un refuge local pour qu’il envoie quelqu’un récupérer l’animal et l’emmener chez le vétérinaire. La structure d’accueil n’avait personne de disponible à ce moment-là. Elle s’est alors chargée elle-même de conduire son nouvel ami à fourrure à la clinique.



Anja Abrogar / Instagram

Le chien a été examiné, vacciné contre la rage et traité contre les parasites. Comme tous les autres refuges qu’elle a contactés entretemps manquaient de places, elle l’a emmené chez elle.

Anja Abrogar l’a nourri, lavé et lui a aménagé un coin, séparé de son chien. Le vétérinaire lui a, en effet, expliqué qu’elle devait le garder isolé de ses congénères pendant une semaine.

Le lendemain, elle a partagé des photos de lui sur Facebook. Quelques heures plus tard, elle a reçu un message de la part d’un homme disant qu’il en était le propriétaire et que ce chien s’appelait Toochie.

« Il pleurait de joie à l'idée d'être réuni avec sa famille »

« J'étais super excitée, bien sûr. Mais je voulais demander une preuve juste pour être sure avant de relâcher le chien. Pour être sure que c'est vraiment le propriétaire. Il a envoyé de nombreuses photos de lui et de son chien », se souvient Anja Abrogar.

A lire aussi : Ce chien a une technique renversante pour quémander de la nourriture auprès de sa maîtresse (vidéo)

Son interlocuteur lui a expliqué que Toochie avait disparu 2 semaines plus tôt et qu’il l’avait cherché partout. La famille habite le district de Sampaloc à Manille.

Le propriétaire est arrivé chez Anja Abrogar pour d’émouvantes retrouvailles avec Toochie. « Le chien était si heureux, relate-t-elle. Il remuait la queue. Il sautait partout sur son maître, qui était tellement joyeux. Et le chien poussait même de petits cris. Comme s'il pleurait de joie à l'idée d'être réuni avec sa famille ».