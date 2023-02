Le chien qui vivait parmi les coyotes retrouve sa famille, mais un litige oppose celle-ci à ses sauveurs

La nouvelle de son retour auprès des siens devrait être réjouissante, mais elle est entachée par un profond désaccord opposant la famille du chien et les personnes l’ayant secouru. Le canidé en question avait été secouru et soigné après avoir erré dans le désert aux côtés de coyotes.

Pour les bénévoles, il s’appelle Ghost. Pour les Cabadas, présentés comme étant sa famille, il répond au nom de Hades. Il s’agit – si la version des propriétaires est confirmée par les autorités – du chien qui vivait au sein d’une meute de coyotes dans le désert du Nevada (Etats-Unis). Les faits ont été rapportés par USA Today le mardi 14 février.



Tout avait commencé en juillet 2022 avec les premiers témoignages au sujet du quadrupède. Des habitants de Henderson voyaient régulièrement ce chien errer en compagnie de ses cousins canidés, ce qui avait amené une bénévole locale à s’intéresser à son cas.

Susan McMullen, membre de la Southern Nevada Trapping Team, tentait dès lors de le localiser et de le secourir avec l’aide de sa partenaire Timi Zondiros, mais l’animal disparaissait à la moindre approche. C’est ce qui lui avait valu d’être surnommé Ghost (fantôme).

Les propriétaires se manifestent

En apprenant qu’il était blessé à la patte, elles sont passées à la vitesse supérieure, et finalement, le chien s’est laissé enfermer dans une cage-piège début février 2023. Ghost se montrait amical et affectueux malgré les mois d’errance et de survie. Il avait toutefois besoin de soins urgents pour des problèmes de peau, la présence de cailloux dans l’estomac, ainsi qu’un orteil cassé. Des traitements coûtant des milliers de dollars, d’après McMullen et Zondiros. Une cagnotte solidaire a permis de les financer.

Entretemps, les Cabadas, famille habitant Las Vegas, ont vu le quadrupède aux informations et reconnu leur chien. Il s’appelle non pas Ghost, mais Hades, et est un croisé Bull Terrier de 4 ans.

Ils ont aussitôt contacté McMullen et transmis des photos prouvant qu’ils en étaient les propriétaires, mais la bénévole n’était pas de cet avis. Pour elle et pour Carol Sandy, de l’association ayant pris le toutou en charge après son sauvetage (Amor Peludo Animal Rescue), ce n’était pas le même chien. Elles ont campé sur leur position et refusé de le laisser partir.

« Nous n’allons pas abandonner »

Les Cabadas se sont alors rendus chez Susan McMullen, et la police est intervenue. Ne pouvant trancher, celle-ci a fait appel au service de protection animale du comté, qui a ensuite confié Hades à l’organisation Animal Foundation le 4 février. Mandatée par les autorités, cette dernière a enquêté pendant 9 jours et étudié les éléments (photos, vidéos et documents) remis par les Cabadas pour démontrer qu’ils en étaient non seulement les maîtres, mais aussi qu’ils le recherchaient après sa disparition.

Animal Foundation a tranché et restitué le chien, qui n’était ni identifié ni vacciné, à sa famille. Le lundi 13 février, une vidéo montrait Hades courant vers les siens, un couple avec 2 enfants, en remuant la queue.

Le lendemain, Susan McMullen, Timi Zondiros et Carol Sandy ont annoncé sur les réseaux sociaux leur intention de continuer de se battre « par tous les moyens légaux possibles » pour récupérer celui qu’ils appellent Ghost. « Nous n’allons pas abandonner », assuraient les bénévoles, qui se disaient « dévastées » par la tournure des évènements.