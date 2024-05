La résilience remarquable de Stanley, un chien qui a surmonté des années d'abus pour trouver enfin sa famille idéale et le bonheur

Stanley n’était pas un chien errant et vivait aux côtés de son propriétaire. Pourtant, il n’a jamais reçu l’amour et l’attention qu’il méritait. Ses traumatismes lui ont causé de profondes blessures mentales et physiques. Dans son malheur, des bienfaiteurs se sont souciés de lui et ont radicalement changé sa vie après un certain temps.