Pour sa première journée hors du refuge, ce chien profite d’un véritable lit pendant des heures

Il y a des choses simples auxquelles tous les chiens n’ont pas accès, notamment lorsqu’ils vivent en chenil. Mr. Pugsley n’avait par exemple jamais eu la chance de pouvoir s’allonger sur un grand lit moelleux et confortable. Alors, quand l’occasion s’est présentée, il a passé la meilleure nuit de sa vie !

Mr. Pugsley vivait au refuge Stray Rescue of St Louis (SRSL), dans le Missouri (États-Unis), depuis environ 7 mois. Le temps se faisait long et il avait grandement besoin d’une petite escapade en dehors des murs. Ses sauveteurs lui ont trouvé une famille bénévole qui a accepté de l’accueillir le temps d’un week-end. C’était la première fois qu’il goûtait à la vie dans une maison chaleureuse et aux siestes sur un grand lit d’humain. Il a profité pleinement de l’instant !

De façon générale, ce quadrupède est une véritable crème. The Dodo précisait qu'il avait fait l’unanimité auprès du personnel du refuge, mais qu'il n’intéressait pas pour autant les adoptants : « Honnêtement, je ne peux pas expliquer pourquoi il est resté si longtemps au refuge » avouait Donna Lochmann, responsable des opérations de sauvetage au SRSL.

« C'est bien de les faire sortir et de les éloigner un peu du refuge »

En effet, depuis qu’un bon Samaritain l’avait repéré dans la rue et qu’il avait été confié à l’association, il n’avait pas suscité l’intérêt des visiteurs. Cela faisait donc plus d’une demi année qu’il était sur place.

Durant son séjour au refuge, le personnel a mis en place un programme d’accueil ponctuel nommé Rovernights. Il propose aux foyers volontaires d’accueillir un animal du refuge pendant quelques jours, généralement le week-end, afin que ce dernier puisse changer d’environnement : « Certains animaux sont restés en famille d'accueil permanente, certains ont été adoptés et certains ne restent que quelques nuits puis reviennent au refuge » précisait Donna.

Un changement d’air apprécié

Mr. Pugsley a eu la chance d’en bénéficier et a quitté le refuge pour quelques heures. Si beaucoup auraient profité de ce moment pour s’amuser, courir dans le jardin ou encore se balader, le toutou, lui, n’avait qu’un souhait : se reposer au calme avec sa bienfaitrice sur un lit confortable. Ainsi, il a profité d’une nuit apaisante sur le matelas moelleux de ses hôtes : « M. Pugsley et moi nous sommes blottis pendant environ 12 heures d'affilée la nuit dernière » confiait son humaine d’accueil.

Une parenthèse inestimable pour l’animal, qui a savouré l’instant avant de rentrer au refuge. Heureusement, son retour n’a été que de courte durée, car il a vite été adopté par la suite ! Il peut désormais se prélasser autant qu’il le souhaite dans sa propre maison chaleureuse.

