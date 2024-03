Corporal Oliveira le chien errant recueilli par la police compte toujours plus de fans 5 ans après son sauvetage

Corporal Oliveira arbore toujours aussi fièrement son harnais et ses écussons de police. Ce chien sauvé de l’errance a trouvé sa vocation depuis qu’il a rencontré le policier qui a changé sa vie.

En 2022, nous vous parlions de Corporal Oliveira, ce chien ayant troqué la misère et les dangers de l’errance contre l’uniforme de policier, une vie trépidante et à l’abri du besoin. Comment se porte-t-il, 2 ans après notre récit ? Est-il toujours aussi populaire au sein de la communauté ? The Dodo donne des nouvelles de ce canidé à la trajectoire peu commune.

Tout avait commencé en 2019 pour ce sympathique toutou. Il était alors apparu devant les locaux du 17e bataillon de la police militaire de Rio de Janeiro (Brésil), basé à Ilha do Governador.



Oliveira / Instagram

Blessé, affamé et épuisé, il avait été pris en charge par le caporal Cristiano Oliveira. Ce dernier l’avait nourri et lui avait donné de l’eau, mais l’animal ne se laissait pas approcher facilement pour autant. Le policier avait compris qu’il devait se montrer patient pour gagner sa confiance.

Au fil du temps, le chien se fiait de plus en plus à son bienfaiteur et s’était même mis à le suivre jusqu’à sa maison, située près de la caserne. Les collègues de Cristiano Oliveira commençaient à s’attacher à lui, eux aussi.

Son sauveur et lui sont devenus inséparables. Corporal Oliveira était devenu la mascotte du bataillon et son cercle d’amis et d’admirateurs n’a cessé de croître, surtout par le biais du compte Instagram qui lui est consacré. Aujourd’hui, ce dernier est suivi par près de 260 000 followers et des centaines de messages y parviennent chaque jour.

5 ans après leur rencontre, Corporal Oliveira et Cristiano Oliveira sont plus soudés et complices que jamais. Ils forment véritablement un binôme, excellant aussi bien en patrouille que lors des campagnes de sensibilisation.



Oliveira / Instagram

Une promotion pour Corporal Oliveira

Le chien intervient, en effet, dans les écoles pour sympathiser les enfants et aider à leur faire comprendre l’importance du respect et de la sécurité. Il accepte volontiers les caresses et les bisous des écoliers auxquels il rend visite.



Oliveira / Instagram

Vêtu de son uniforme fait sur-mesure, avec badges et toutes sortes d’accessoires « tactiques », Corporal Oliveira aide aussi à faire régner l’ordre sur les routes aux côtés de son maître. Ainsi « quand il voit quelqu’un sans casque, il aboie », plaisante Cristiano Oliveira.

La présence de ce chien est très appréciée tant au sein de la communauté que parmi ses collègues humains. « C’est un compagnon, il est amusant… Tout le monde aime le caporal Oliveira. C'est la star du bataillon », dit son maître à ce propos. Sa contribution est si précieuse qu’une promotion l’attend : « Le grade suivant est celui de sergent. Il le mérite. »