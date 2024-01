Depuis qu’il a compris qu’il pouvait nager, ce Golden Retriever refuse de sortir de l’eau (vidéo)

Chief a découvert les plaisirs de la natation et ne peut plus s’en passer ! Tandis qu’il pataugeait dans l’eau, ses propriétaires lui ont annoncé qu’il était temps de sortir. Le toutou n’a pas souhaité obéir et a même exprimé son mécontentement.

Un Golden Retriever de 3 ans nommé Chief a fait fondre le cœur des internautes sur les réseaux sociaux. Cette boule de poils au pelage doré adore nager, si bien que ses maîtres peinent à lui faire quitter le bassin. Ils ont partagé une vidéo filmant leurs tentatives vaines.

Chief n’a pourtant pas toujours aimé se baigner. Il craignait l’eau quand il était plus jeune, mais s’est vite aperçu à quel point il était plaisant d’y faire trempette : « Il était sceptique à l'égard de l'eau quand il avait environ 7 mois, mais dès qu'il a compris qu'il savait nager, nous ne pouvions plus le sortir de là » témoignait son maître, relayé par Newsweek.

@chiefthegolden / TikTok

« Mais je ne veux pas sortir… »

Preuve à l’appui, une vidéo partagée via le compte TikTok @chiefthegolden. Sur les images, on voit le canidé face au rebord d’une piscine. Il se trouve à l’intérieur de celle-ci. On peut lire en légende : « Quand tes parents te disent qu’il est temps de sortir ». Effectivement, la propriétaire de Chief lui indique qu’il faut partir, mais ce dernier n’est pas d’accord.

Il n’a sûrement pas assez barboté à son goût, bien que sa fourrure soit trempée. Il répond à son humaine par des gémissements, comme s’il lui demandait de rester un peu plus longtemps. Même si la femme insiste, il est déterminé à lui tenir tête !

Chief est un amoureux de l’eau

Le clip est devenu viral, comptabilisant 16 millions de vues. Il a suscité de nombreuses réactions dans les commentaires. Plusieurs utilisateurs de la plateforme se sont notamment inquiétés pour Chief. Ils ont supposé qu’il n’arrivait simplement pas à se hisser à l’extérieur du bassin, ce qui pouvait expliquer ses petits cris.

Sa maîtresse a rassuré les internautes en déclarant qu’il sortait de lui-même par les escaliers quand il en avait assez, et qu’il s’agissait tout bonnement d’un caprice. Elle a d’ailleurs publié d’autres vidéos dans lesquelles on peut le voir en train de se baigner pour montrer qu’il adore cela. À le voir nager comme un dauphin, on comprend qu’il s’agit d’une véritable passion pour lui !

