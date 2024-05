Un bon samaritain découvre un Labrador et fait le lien avec une affaire de véhicule volé par une adolescente quelques heures plus tôt

Un chien âgé a été retrouvé sain et sauf après s’être volatilisé lors du vol de voiture à l’intérieur de laquelle il se trouvait, rapportait FOX 35 Orlando.

Les faits ont eu lieu le mercredi 1er mai 2024 à Orlando, dans l’Etat de la Floride. Cet après-midi-là, Gloria, la propriétaire du canidé d'assistance répondant au nom de Thor, avait garé son véhicule sur le parking d’un hôtel au parc à thèmes SeaWorld. Comme elle ne devait s’absenter que brièvement, le temps de faire quelques courses, elle avait laissé son ami à 4 pattes à bord de la voiture.



Orange County Sheriff's Office, Florida / Facebook

Gloria avait laissé le moteur tourner pour que le chien puisse profiter de l’air frais procuré par la climatisation. En ressortant, elle constatait, horrifiée, que sa voiture avait disparu. Tout comme Thor.

La maîtresse du Labrador Retriever en a aussitôt informé les autorités. Le bureau du shérif du comté d’Orange a émis un appel à témoin et a rapidement identifié un suspect. Il s’agit d’Emily Modjeski, une adolescente de 18 ans originaire de Celebration, à une quinzaine de kilomètres de là.



Orange County Sheriff's Office, Florida / Facebook

Malgré son jeune âge, elle était déjà connue des services de police. Elle portait même un bracelet électronique au moment de son méfait.

A lire aussi : Comment cette chienne aveugle qui s'est battue contre une maladie grave est devenue un atout pour l'épanouissement des enfants

La délivrance

Fort heureusement, l’angoisse de Gloria a pris fin quelques heures plus tard grâce à un citoyen qui, ayant remarqué un chien seul et qu’il ne connaissait pas dans sa résidence, l’a tout de suite mis en sécurité. Il a ensuite compris qu’il s’agissait du même animal que celui qu’il voyait dans les médias locaux et les réseaux sociaux.

Thor a ainsi pu rentrer indemne auprès de sa propriétaire. « Je suppose qu'il n'arrêtait pas d'aboyer, et [Emily Modjeski] s’est finalement lassée et l'a laissé sortir », a déclaré Gloria.

La ravisseuse a été interpellée le lendemain par la police alors qu’elle était au volant de la voiture de Gloria en entrant au parking d’un centre de conférences.