"Le chien le plus insaisissable" met fin à sa fugue en se rendant là où personne ne l’attendait

Après des mois de cavale et de fugues spectaculaires dans tout le comté, cette chienne devenue célèbre pour ses talents d’évasion a enfin trouvé refuge. Entre apparitions insolites et escapades nocturnes, sa mésaventure s’est terminée là où on l’attendait le moins : dans un gymnase scolaire.

“Le chien le plus insaisissable de l'histoire du comté de Bourbon a été capturé”. Le bureau du shérif local (Bourbon County Sheriff's Office) a annoncé la nouvelle le mercredi 29 octobre sur sa page Facebook, marquant la fin de la longue cavale d’une chienne errante ayant échappé à toutes les tentatives de sauvetage depuis des mois.

D’après WKYT , cette dernière était devenue une petite célébrité locale. De nombreux habitants la voyaient régulièrement à différents endroits dans le comté, notamment aux abords d’un fast-food et d’une station-service. Le même scénario se répétait systématiquement ; les témoins appelaient le service de contrôle des animaux, des agents se rendaient sur les lieux, la chienne s’éloignait et disparaissait, avant de refaire surface quelques jours plus tard.

Fin de cavale et d’errance

Cette experte en évasion a fini par commettre un faux pas en s’introduisant dans le gymnase du complexe scolaire du comté, la nuit du mardi 28 octobre. Sans le savoir, elle venait d’entériner la dernière étape de sa fugue et d’ouvrir la porte à son sauvetage. Le lendemain matin, des membres du personnel de l’établissement ont réussi à mettre la main sur elle et en ont informé les forces de l’ordre. Agents animaliers et adjoints du shérif sont venus chercher “l’insaisissable cambrioleuse”, selon la formule humoristique employée dans la publication Facebook du bureau du shérif.



FOX 56

A lire aussi : Ils défilent sur un podium avec des chiens de refuge pour changer leur image, et un d’eux trouve enfin une famille

“Enfin en sécurité parmi nous”

La fugitive a ensuite été prise en charge par l’association locale PAWS (Paris Animal Welfare Society). Elle a été examinée par un vétérinaire et placée au refuge. L’organisation l’a confirmé sur sa page Facebook : “Cette fille est enfin en sécurité parmi nous. Elle a droit actuellement à des soins médicaux, de la nourriture, un couchage bien chaud et plein de friandises. Elle reste encore un peu méfiante pour le moment, mais nous espérons qu’avec un peu de temps, elle finira par se détendre et s’adapter.”

C’est également via cette publication que l’on apprend que la chienne a été appelée Teacher, un clin d’œil à l’endroit où elle a finalement été sauvée.