Un Basset-Hound devient si précieux pour sa caserne de pompiers que sa ville lui dédie une journée officielle avec diplôme et cérémonie d'honneur

Kevin, un toutou jovial et volontaire, aide les pompiers, ainsi que les victimes, à garder le moral pendant les épreuves difficiles. Il est un atout précieux dans son équipe et son soutien est inestimable, à tel point que sa ville lui a dédié sa propre journée pour l’honorer.

Le 1er octobre n’est pas un jour ordinaire pour les pompiers de Pueblo, ville du Colorado (États-Unis). Cette date célèbre Kevin, le Basset-Hound de soutien des troupes. La boule de poils a fait ses preuves au fil du temps et sa présence est très importante pour les soldats du feu. Lesquels lui ont rendu hommage à l’occasion de cette journée très spéciale.

Dans l’imaginaire collectif, le Basset-Hound représente parfois le chien canapé par excellence. Pourtant, il n’en est rien, et Kevin en est la preuve vivante ! Le quadrupède est toujours partant pour accompagner ses amis pompiers, et ce, quelle que soit la mission proposée : « Il est au service des pompiers 24h/24 et 7j/7, supervisant leurs séances de yoga matinales [...] enseignant le sens des responsabilités en volant des sandwichs sans surveillance et accueillant ses équipes après des interventions difficiles », partageait un porte-parole de la Ville de Pueblo dans un témoignage rapporté par Fox 21 .

Pueblo Fire Department / Facebook

Un ami fidèle

Kevin est donc un rayon de soleil pour les pompiers de sa caserne et leur apporte notamment beaucoup de soutien dans les moments difficiles : « Kevin est une source de loyauté et de compagnie pour nos pompiers, qui affrontent courageusement des situations dangereuses au quotidien, leur offrant un soutien indéfectible et sa présence réconfortante à la caserne ».

La présence du chien ne profite pas simplement aux secouristes, puisqu’il réconforte aussi les victimes vivant des situations compliquées. Il est d’une nature très douce et semble transmettre de la quiétude, du calme à ceux qui en ont besoin. Kevin s’adapte d’ailleurs très bien à différents contextes, car il sait également se montrer très énergique pour amuser ou motiver son entourage.

Ce toutou si spécial a reçu les honneurs de sa Ville à travers une cérémonie qui lui était dédiée, la « Journée Kevin, le chien-pompier ». Il a obtenu un diplôme, des câlins et une montagne de friandises comme récompense !