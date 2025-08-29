Un chien-loup insaisissable vit un mois de cavale avant de retrouver les siens grâce à une formidable mobilisation

En Meurthe-et-Moselle, une chienne craintive a enfin pu retrouver les siens grâce à une incroyable chaîne de solidarité après un mois d’errance. Son histoire a mobilisé habitants, bénévoles et internautes, jusqu’à une nuit décisive où tout a basculé.

Une chienne appelée Foxy a été retrouvée saine et sauve après une fugue ayant duré un mois et donné lieu à d’intenses recherches, rapportait Le Républicain Lorrain le jeudi 28 août.

De la fugue lors d’une promenade à Jœuf…

Femelle Chien Loup Tchécoslovaque de 3 ans, elle avait disparu lors d’une promenade le 28 juillet à Jœuf (54), à une trentaine de kilomètres au nord du domicile de sa propriétaire, situé à Bréhain-la-Ville.



Pattes en cavale 54 55 57 88 / Facebook

A ce moment-là, sa maîtresse l’avait confiée à sa meilleure amie, car elle était sur le point de partir en vacances. Au cours de la balade, “une personne s’est approchée, mais elle est tellement craintive qu’elle a eu peur”, raconte celle qui s’occupait de Foxy.

La chienne avait pris la fuite. Dès lors, un élan de solidarité s’était mis en place, tant sur le terrain que via les réseaux sociaux. Les signalements avaient commencé à s’enchaîner. “Il y a des jours où on pouvait avoir des centaines d’appels”, dit la meilleure amie de la maîtresse de Foxy.

Elle échappait à toutes les tentatives d’approche. Les témoignages parvenaient de différentes communes voisines, notamment Homécourt ou même Moyeuvre-Petite (57).

L’association allemande Schnüffelhelden e.V. a proposé son aide en mobilisant son équipe de bénévoles basée en France. Cette dernière est passée à l’action dès le 19 août, installant une cage-trappe à un lieu indiqué par plusieurs témoins. Cette première tentative a été infructueuse, mais les intervenants n’ont pas baissé les bras.



Pattes en cavale 54 55 57 88 / Facebook

… à la délivrance à Puxe

Foxy s’est aventurée encore plus loin, prenant la direction de Jarny, à 16 kilomètres au sud-ouest de de Jœuf. Les efforts se sont ensuite concentrés plus à l’ouest, dans la commune de Puxe en l’occurence. C’est là que le dénouement a eu lieu.

Le mardi 26 août, peu après 23 heures, l’équipe de Schnüffelhelden e.V. a reçu une alerte ; la caméra couvrant l’une de ses cages s’est activée. C’était Foxy qui, alléchée par les friandises déposées à l’intérieur du piège, a fini par s’y laisser enfermer.

C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, postée sur la page Facebook de l’association allemande :

La cavale venait enfin de prendre fin. La femelle Chien Loup Tchécoslovaque était en sécurité. Elle est rentrée auprès de sa propriétaire, qui l’a emmenée chez le vétérinaire le mercredi 27 août pour un examen complet.

Fatiguée, ayant perdu du poids et eu besoin d’être traitée contre les parasites, Foxy a désormais tout le temps de se remettre de ces 4 tumultueuses semaines.

Pattes en cavale 54 55 57 88 / Facebook