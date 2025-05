Le chien des pompiers lancé sur les traces d'un homme en détresse psychologique disparu remplit brillamment sa mission en 30 minutes

Une fois de plus, une vie a été sauvée par un chien des services de secours, et ce dernier l’a fait en peu de temps. Le héros du jour répond au nom de Focus, est âgé de 4 ans et fait partie de l’équipe cynotechnique du SDIS 37 (Service d’Incendie et de Secours d’Indre-et-Loire). Le sauvetage qu’il a réussi est rapporté par La Nouvelle République.

Les faits ont eu lieu le jeudi 8 mai 2025, peu après 1 heure du matin. A La Ville-aux-Dames, commune appartenant à l’agglomération tourangelle, la disparition inquiétante d’un homme de 27 ans venait de déclencher l’intervention du Samu, qui a alerté, à son tour, les pompiers et la gendarmerie.

La victime en détresse psychologique, manifestement sous l’emprise de l’alcool et ayant des intentions suicidaires, semblait se trouver sur la plage de l’Île de la Métairie. C’est ce qu’indiquait la localisation de son téléphone.

C’est donc à cet endroit que l’essentiel du dispositif de recherche mis en place par les secours a concentré ses efforts. Ce dernier comprenait un véhicule tout-terrain, un drone, ainsi que 3 chiens.

L’un des canidés en question est Focus. Le Berger Belge Malinois n’a pas tardé à confirmer tout le bien que l’on pensait de lui. En 30 minutes, il a réussi à remonter la piste du jeune homme et à le retrouver.



SDIS 37 / Facebook

Mission accomplie en une demi-heure

Le quadrupède « a brillamment localisé la victime en état d’hypothermie », peut-on effectivement lire sur la page Facebook du Service d’Incendie et de Secours d’Indre-et-Loire. Cette publication comporte une photo du binôme que Focus forme avec l’adjudant-chef Yann Faure, et il y est précisé que le chien n’est opérationnel que depuis peu.

L’homme a été transporté à l’hôpital pendant que Focus profitait de sa récompense, son boudin de motivation en l’occurrence. Le SDIS 37 a conclu son post par « un grand bravo à toute l’équipe engagée ».

Il est à noter que l’adjudant-chef Yann Faure était aussi le maître-chien d’Ipso, chien de recherche à la longévité exceptionnelle, ayant pris sa retraite fin 2024 après 10 années de bons et loyaux services. Nous vous en parlions dans un précédent article.