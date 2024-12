Le bel hommage rendu par les pompiers à Ipso, chien de recherche partant à la retraite après 10 années de bons et loyaux services

La longue carrière d’Ipso en tant que chien pompier a pris fin et ses collègues humains ont tenu à fêter son départ à la retraite comme il se doit. Le Malinois sénior a notamment eu droit à une haie d’honneur à la caserne tourangelle où il a servi.

Le lundi 30 décembre 2024 était un jour pas comme les autres pour un chien secouriste et les pompiers ayant travaillé à ses côtés. Ipso, Berger Belge Malinois, effectuait, en effet, sa toute dernière garde, rapportait France Bleu. Le brave quadrupède a ainsi tiré sa révérence après 10 années de service à la caserne de Tours-Nord Agglo, en Indre-et-Loire.

Le chien fêtera son 12e anniversaire en février prochain, mais il le fera en tant que « civil ». Il a officiellement pris sa retraite et a eu droit à une haie d’honneur formée par les pompiers du centre de secours, comme on peut le voir sur les photos partagées sur la page Facebook du SDIS 37 (Service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire).

Sur celle des Sapeurs-pompiers de Tours-Nord Agglo, on peut découvrir une vidéo touchante, compilant quelques-uns des meilleurs moments de la carrière d’Ipso. La voici :

Un parcours qu’il avait commencé à l’âge de 2 mois, lorsque son maître-chien, l’adjudant-chef Yann Faure, l’avait rencontré dans un élevage de la région. 2 années de formation avaient suivi pour le Malinois, qui s’était spécialisé dans la recherche de personnes dans divers environnements : sous les décombres, en forêt, en milieu immergé…

« Le flair du chien n'a aucune autre équivalence »

C’est donc une décennie passée à aider et à sauver des vies que le courageux Ipso vient de clore. Il pourra désormais profiter d’une paisible retraite aux côtés de l’adjudant-chef Faure, mais ne sera pas inactif pour autant. Celui-ci continuera effectivement de l’amener à la caserne où il gardera ses habitudes et prendra part aux entraînements, mais évidemment pas aux interventions.

Le sapeur-pompier confie ressentir « un petit pincement au cœur » en voyant Ipso quitter son métier, d’autant plus qu’il est son « premier chien de travail ». Il a été le témoin privilégié des formidables capacités exprimées par le canidé lors des innombrables missions auxquelles il a participé. « Le flair du chien n'a aucune autre équivalence, dit l’adjudant-chef Faure à ce propos. Avec lui, c'est peu probable de passer à côté de la victime. »

Ipso passera le relais à son congénère Focus, 4 ans.